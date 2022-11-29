Вадим Карасев

Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета за девять месяцев на 10 процентов

Доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев выросли на 10 процентов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Кроме того, указал он, за тот же период удалось сократить объем внешнего госдолга России более чем на четверть.

Глава правительства указал, что стабилизировать ситуацию в экономике позволили принятые системные меры. «Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — заявил Мишустин, добавив, что принятые властями меры позволили поддержать предприятия и целые отрасли, сохранить рабочие места.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ненефтегазовые доходы бюджета России сократились почти на четыре процента по итогам девяти месяцев 2022 года Снижение в первую очередь связано с изменением импортных поставок и налоговой базы, пояснил он. Силуанов добавил, что санкции не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются. Бюджет в январе-сентябре был исполнен с профицитом около 200 миллиардов рублей, или 0,2 процента ВВП.