. На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу
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На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу

На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогуПоддубный: на границе с Ростовской областью удар HIMARS повредил железнодорожную систему

Удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS повредил железнодорожную инфраструктуру у границы с Ростовской областью. Об этом сообщает военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Вооруженными силами Украины нанесен удар по населенному пункту Квашино Амвросиевского района, который, как уточняет военкор, является глубоким тылом Донецкой народной республики (ДНР). В результате нанесенного удара оказалась поврежденной тяговая подстанция и обесточена контактная сеть.

Поселок Квашино расположен на юго-востоке ДНР в семи километрах от административной границы с Ростовской областью. Через него проходит железнодорожный путь, связывающий Донецкую народную республику с другими российскими регионами.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в полутора километрах от города Миллерово системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

27 ноября сообщалось, что российскими военными уничтожен в районе Днепра склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось более 100 снарядов для американских РСЗО HIMARS.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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