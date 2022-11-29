. Научные причины, почему стоит соблюдать технологическую диету

Как мозг реагирует на новые технологии?

«Здоровые» и «токсичные» технологии

Здоровая техническая диета и цифровая реабилитация

Согласно исследованию, проведенному GlobalWebIndex в 34 странах, мы проводим в Интернете в среднем 6,5 часов в день. Рейтинг «возглавляют» интернет-пользователи из Таиланда, Филиппин и Бразилии, которые остаются в сети более 9 часов. 1/3 этого времени мы проводим в социальных сетях. Влияние технологий на наше здоровье (психическое и физическое) в настоящее время является предметом множества научных исследований. «Использование новых технологий все чаще ассоциируется с возникновением тревожности, депрессии, нарушений образа тела, а интернет-зависимость стала отдельной болезнью», - говорит психиатр Шими Канг в интервью BBC. Проблема в том, что среди прочего на том, что мы сравниваем свою жизнь за кадром с тем, что другие показывают в центре внимания. Канг напоминает нам, что, если мы не хотим быть рабами новых технологий, мы должны понимать, как они влияют на наш мозг.Мозг «метаболизирует» эффект технологий, высвобождая шесть различных нейромедиаторов. Другими словами, использование технологий меняет химию нашего мозга, особенно уровни таких веществ, как:Серотонин - выделяется, когда мы что-то создаем и чувствуем связь с другими.Эндорфины - натуральное обезболивающее. Их уровень повышается после физических нагрузок, во время медитации, когда мы испытываем внимательность и благодарность.Окситоцин - секретируется, в частности, когда мы испытываем близость в отношениях, которые важны для нас. (В Интернете его эффекты могут быть использованы для злоупотребления доверием жертвы).Дофамин - связан с чувством удовольствия, стимулирует систему вознаграждения. Большинство веществ, вызывающих привыкание, увеличивают его концентрацию (прекращение приема «препарата» вызывает симптомы голода). Новые технологии работают аналогично правилам мозга.Адреналин - стимулирует, регулирует реакции в ситуациях «беги или сражайся». Освобожден от разного рода преследований при использовании социальных сетей.Кортизол - гормон стресса, лишает сна, вызывает беспокойство.Нельзя однозначно утверждать, что новые технологии вредны. Доктор Канг использует метафору еды: точно так же, как то, что мы едим, влияет на наше тело, используемые нами технологии влияют на наше психическое состояние. Канг говорит о здоровых технологиях, технологиях быстрого питания и токсичных технологиях. «Здоровые технологии», по его мнению, — это те, которые повышают уровень серотонина, эндорфина и/или окситоцина. Примеры? Приложения для медитации, творческие инструменты и приложения, которые позволяют вам общаться с другими людьми. При одном условии: в умеренных количествах. Все мы знаем, что морковь и брокколи полезны для нашего здоровья, но это не значит, что мы должны есть их целыми днями. Технологический фаст-фуд, по словам Канга, — это те приложения, которые мы можем себе позволить время от времени - для развлечения. Подобно тому, как попкорн с праздников вряд ли испортит нам здоровье, случайные игры в Candy Crush не должны нам навредить. Однако это требует большой бдительности и соблюдения установленных лимитов. Это становится действительно токсичным, когда речь идет о порнографии, кибер-издевательствах, азартнх игр, привыкание от видеоигр и интернет-разжигания ненависти.Сохраняя метафору еды, Канг рекомендует придерживаться здоровой технологической диеты. Что это значит на практике? Определение часов без доступа в Интернет, счетчик времени, проведенного в социальных сетях, дозирование приложений. И самое главное: в умеренных количествах. «Если вы или один из членов вашей семьи склонны к зависимости, тревоге или депрессии, вам следует быть особенно осторожными, поскольку существует больший риск стать зависимым от новых технологий», - говорится на сайте BBC. По данным GlobalWebIndex, 7 из 10 пользователей Интернета в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах прошли ту или иную форму «технологической диеты» или даже сделали выбор в пользу цифровой детоксикации. Так что, возможно, стоит внести в список продуктов - где-то между «больше овощей» и «тренажерный зал 3 раза в неделю», магию: «меньше Интернета».