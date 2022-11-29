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Названы риски для экономики России в 2023 году

Названы риски для экономики России в 2023 годуЕАБР видит риски в углублении экономического спада в России и снижении экспортных доходов

Экономика России продолжит адаптироваться к новым условиям, но процесс может быть длительным. Производственно-логистические цепочки с большой вероятностью останутся нарушенными в 2023 году, в том числе из-за осложнения расчетов, что ограничит внутренний спрос, говорится в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Среди других рисков эксперты называют углубление экономического спада и стагнацию в дальнейшем, как следствие — отставание от развитых стран станет увеличиваться. Кроме того, даже неглубокая рецессия в мировой экономике может обернуться снижением экспортных доходов, прогнозируют эксперты.

В неблагоприятный сценарий аналитики закладывают ограниченную переориентацию поставок нефти и нефтепродуктов с рынка ЕС, что выразится в снижении добычи на 20 процентов. Из-за уменьшения нефтегазовых доходов расширится дефицит российского бюджета, отметили в ЕАБР.

В базовом прогнозе после спада на три процента в этом году экономика России сбавит темпы падения до минус двух процентов в следующем году, а в 2024-м выйдет на траекторию роста в 1,5 процента ВВП. Инфляция по итогам 2023 года замедлится до шести процентов и приблизится к целевому уровню четыре процента в 2024 году, считают эксперты.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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