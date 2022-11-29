. Называющую себя "Офицер Непослушный" девушку уволили из полиции за развратный контент на OnlyFans
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Называющую себя "Офицер Непослушный" девушку уволили из полиции за развратный контент на OnlyFans

Называющую себя "Офицер Непослушный" девушку уволили из полиции за развратный контент на OnlyFans

Офицер лондонской полиции, известная в интернете как Сэм Хелена, завела аккаунт в OnlyFans, где назвала себя "Офицером Непослушным". Ничего не предвещало беды, но в итоге на ее контент наткнулись коллеги.

В 2020 году Хелене уже был сделан выговор, когда на провокационном видео она приковала себя наручниками и назвала "испорченной девочкой". Однако, увидев ее аккаунт на OnlyFans с 97 откровенными постами, пуританское начальство смириться не смогло.


Сэм Хелена "Офицер Непослушный" развратные фотографии на OnlyFans

По информации издания Daily Star, 29-летнюю Сэм отстранили от должности якобы за ущерб репутации полиции. Контент на аккаунте был платный, однако в описании девушка указала, что она настоящий полицейский.

Она уже подала в отставку, но дисциплинарные процедуры все еще продолжаются. Издание сообщило, что с Хелены могут взять штраф за неправомерные действия. Сотрудники полицейского отделения на данный момент расследуют дело своей коллеги.

Сэм Хелена "Офицер Непослушный" развратные фотографии на OnlyFans

На роликах также можно увидеть, что Сэм часто пользуется своей полицейской униформой для создания контента и сочетает ее с БДСМ-нарядами и инструментами. На теле девушки есть татуировки, а в языке у нее пирсинг, который запрещен в лондонской полиции.

Журналисты издания обратились к "Офицеру Непослушному" за разъяснениями, но она пока не ответила.

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По материалам: uposters.ru

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