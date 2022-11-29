. Нейросеть представила, как могли бы выглядеть супергерои, занимаясь обычными скучными вещами

Ничто человеческое не чуждо супергероям. Ведь их суперсилы хватает не на все сферы жизни. Им наверняка так же, как и обычным людям, приходится делать покупки, стирать одежду, убираться и ходить к парикмахеру. На эти темы периодически рисуют арты различные художники. Но сейчас в тренде работы нейросетей, и про обычную жизнь супергероев у искусственного интеллекта есть свои мысли.

Бэтмен в супермаркете

redeyesofnight

В этой подборке вы увидите рисунки, созданные нейросетью Midjourney на тему «Супергерои занимаются обычными скучными вещами». Текстовые запросы формировал пользователь Reddit с ником redeyesofnight.

Капитан Америка и стирка

redeyesofnight

Обратите внимание на то, как щит с лёгкой руки нейросети превратился в дверцу стиральной машины.

Супермен у парикмахера

redeyesofnight

Оказывается, в будничной жизни Супермен носит самые обычные штаны.

Доктор Стрэндж в супермаркете

redeyesofnight

Автор запросов признался в комментариях, что не ретушировал изображения, сгенерированные нейросетью, всего лишь выбрал одну из вариаций.

Будни Тора

redeyesofnight

Запросы тоже были довольно простыми, вроде «Капитан Америка стирает бельё» или «Доктор Стрэндж делает покупки в Walmart» и т. д.

Человек-паук на кухне

redeyesofnight

Не до конца понятно, что именно делает Человек-паук. Возможно, убирает пыль с помощью собственной паутины. А вы как думаете?

Железный человек в туалете

redeyesofnight

Кажется, он как-то неправильно надел костюм.

Ну что, как вам фантазии нейросети? А ведь она умеет не только генерировать изображения по запросу, но и совмещать картинки, создавая новых безумных персонажей. Об этом у нас тоже есть пост.