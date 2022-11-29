. Нейросеть представила, как могли бы выглядеть супергерои, занимаясь обычными скучными вещами
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Нейросеть представила, как могли бы выглядеть супергерои, занимаясь обычными скучными вещами

Нейросеть представила, как могли бы выглядеть супергерои, занимаясь обычными скучными вещами

Ничто человеческое не чуждо супергероям. Ведь их суперсилы хватает не на все сферы жизни. Им наверняка так же, как и обычным людям, приходится делать покупки, стирать одежду, убираться и ходить к парикмахеру. На эти темы периодически рисуют арты различные художники. Но сейчас в тренде работы нейросетей, и про обычную жизнь супергероев у искусственного интеллекта есть свои мысли.

Бэтмен в супермаркете

redeyesofnight

В этой подборке вы увидите рисунки, созданные нейросетью Midjourney на тему «Супергерои занимаются обычными скучными вещами». Текстовые запросы формировал пользователь Reddit с ником redeyesofnight.

Капитан Америка и стирка

redeyesofnight

Обратите внимание на то, как щит с лёгкой руки нейросети превратился в дверцу стиральной машины.

Супермен у парикмахера

redeyesofnight

Оказывается, в будничной жизни Супермен носит самые обычные штаны.

Доктор Стрэндж в супермаркете

redeyesofnight

Автор запросов признался в комментариях, что не ретушировал изображения, сгенерированные нейросетью, всего лишь выбрал одну из вариаций.

Будни Тора

redeyesofnight

Запросы тоже были довольно простыми, вроде «Капитан Америка стирает бельё» или «Доктор Стрэндж делает покупки в Walmart» и т. д.

Человек-паук на кухне

redeyesofnight

Не до конца понятно, что именно делает Человек-паук. Возможно, убирает пыль с помощью собственной паутины. А вы как думаете?

Железный человек в туалете

redeyesofnight

Кажется, он как-то неправильно надел костюм.

Ну что, как вам фантазии нейросети? А ведь она умеет не только генерировать изображения по запросу, но и совмещать картинки, создавая новых безумных персонажей. Об этом у нас тоже есть пост.

# Интересное
По материалам: twizz

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