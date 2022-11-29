. Нейросети показали, как 16 ярких молодых актёров и актрис могут выглядеть, когда состарятся
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Нейросети показали, как 16 ярких молодых актёров и актрис могут выглядеть, когда состарятся

Нейросети показали, как 16 ярких молодых актёров и актрис могут выглядеть, когда состарятся

Нейросети дают море возможностей в плане редактирования фотографий. Давно существуют приложения, которые с их помощью могут придать людям возраст, омолодить и даже сменить пол. Одним из самых популярных в этой сфере является FaceApp. Мы решили посмотреть, как молодые и яркие знаменитости могут выглядеть в старости.

Финн Вулфхард, 19 лет

finnwolfhardofficial / FaceApp

Сэди Синк, 20 лет

sadiesink_ / FaceApp

Милли Бобби Браун, 18 лет

milliebobbybrown / FaceApp

Для этой подборки мы выбрали актёров и актрис, которым на данный момент не больше 30 лет, но они уже успели сняться в культовых фильмах и сериалах, засиять ярко и обрести армию поклонников.

Тимоти Шаламе, 26 лет

JASON HETHERINGTON FOR VARIETY / FaceApp

Гарри Стайлс, 28 лет

Harry Styles / FaceApp

Флоренс Пью, 26 лет

florencepugh / FaceApp

Том Холланд, 26 лет

MARIO ANZUONI FOR REUTERS / FaceApp

Зендея, 26 лет

zendaya / FaceApp

Джейкоб Элорди, 25 лет

jacobelordi / FaceApp

Сидни Суини, 25 лет

sydney_sweeney / FaceApp

Эйса Баттерфилд, 25 лет

asabopp / FaceApp

Эль Фаннинг, 24 года

ellefanning / FaceApp

Энсел Элгорт, 28 лет

ansel / FaceApp

Мэйси Уильямс, 25 лет

maisie_williams / FaceApp

Как тут удержаться от шуточек про то, что у «девочки, у которой нет имени», теперь нет и волос. А здесь вы можете увидеть, как выглядели другие актёры «Игры престолов» спустя 10 лет после премьеры.

Джош Хатчерсон, 30 лет

Alberto E. Rodriguez for Getty Images / FaceApp

Аня Тейлор-Джой, 26 лет

anyataylorjoy / FaceApp

А здесь вы можете найти пары актёров, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте.

# Интересное
По материалам: twizz

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