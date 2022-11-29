. Нейросети показали, как 16 ярких молодых актёров и актрис могут выглядеть, когда состарятся

Нейросети дают море возможностей в плане редактирования фотографий. Давно существуют приложения, которые с их помощью могут придать людям возраст, омолодить и даже сменить пол. Одним из самых популярных в этой сфере является FaceApp. Мы решили посмотреть, как молодые и яркие знаменитости могут выглядеть в старости.

Финн Вулфхард, 19 лет

Сэди Синк, 20 лет

Милли Бобби Браун, 18 лет

finnwolfhardofficial / FaceAppsadiesink_ / FaceAppmilliebobbybrown / FaceApp

Для этой подборки мы выбрали актёров и актрис, которым на данный момент не больше 30 лет, но они уже успели сняться в культовых фильмах и сериалах, засиять ярко и обрести армию поклонников.

Тимоти Шаламе, 26 лет

Гарри Стайлс, 28 лет

Флоренс Пью, 26 лет

Том Холланд, 26 лет

Зендея, 26 лет

Джейкоб Элорди, 25 лет

Сидни Суини, 25 лет

Эйса Баттерфилд, 25 лет

Эль Фаннинг, 24 года

Энсел Элгорт, 28 лет

Мэйси Уильямс, 25 лет

JASON HETHERINGTON FOR VARIETY / FaceAppHarry Styles / FaceAppflorencepugh / FaceAppMARIO ANZUONI FOR REUTERS / FaceAppzendaya / FaceAppjacobelordi / FaceAppsydney_sweeney / FaceAppasabopp / FaceAppellefanning / FaceAppansel / FaceAppmaisie_williams / FaceApp

Как тут удержаться от шуточек про то, что у «девочки, у которой нет имени», теперь нет и волос. А здесь вы можете увидеть, как выглядели другие актёры «Игры престолов» спустя 10 лет после премьеры.

Джош Хатчерсон, 30 лет

Аня Тейлор-Джой, 26 лет

Alberto E. Rodriguez for Getty Images / FaceAppanyataylorjoy / FaceApp

А здесь вы можете найти пары актёров, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте.