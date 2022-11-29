. Новогоднее меню: можно ли готовить рыбу на праздничный стол

Хозяйки уже начинают составлять меню на главный зимний праздник. Подбор блюд – занятие непростое, ведь стоит учитывать интересы талисмана следующего года, а точнее ― Черного Водяного Кролика. Особо остро стоит вопрос с рыбой. Травоядный Кролик вряд ли одобрит поедание продуктов животного происхождения. Журналисты Rsute узнали, можно ли готовить рыбу на новогодний стол, встречая 2023-й год. Эти знания помогут более рационально составить праздничное меню.

Можно ли готовить рыбу на новогодний стол в 2023 году

В восточной астрологии талисманом грядущего года считается Черный Водяной Кролик. Он же Кот. Поэтому рыба на столе точно понравится талисману 2023 года. Смело записывайте в новогоднее меню блюда из морепродуктов. Позаботьтесь и об их разнообразии. Так вы точно сможете задобрить Кролика-Кота и приятно удивить своих близких.

Три восхитительных горячих блюда из рыбы

Праздничное меню не обязательно должно включать сложные яства. Предлагаем вашему вниманию топ-3 простых, но очень вкусных горячих блюд из рыбы.

Запеченная белая рыба с цветной капустой

Простой рецепт, который приятно удивит ваших гостей. Все ингредиенты достаточно доступны.





Сначала следует натереть морковь на крупной терке и измельчить лук, сделать зажарку на сковороде. Обжарьте овощи на протяжении 5-7 минут. После этого выложите их на дно формы для запекания. На верх положить очищенную и измельченную рыбу. Отправить на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Цветную капусту отварить в подсоленной воде. Параллельно взбить венчиком яйца и молоко. В полученную массу добавить измельченные томаты.

Капусту и смесь из помидоров, яиц и молока выложить на рыбу. Сверху посыпать тертым сыром и отправить в духовку еще на 30 минут.

Треска в сливочном соусе

Изысканное ресторанное блюдо, которое можно приготовить дома, не потратив много времени. Как и в предыдущем рецепте, ингредиенты вполне доступные.





В первую очередь следует избавиться от плавников и хвоста. Тушку трески вымыть, высушить сухими полотенцами, после чего нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить. Рыбу следует обвалять в муке и обжарить на растительном масле.

Жареную треску выложить в форму для запекания. Сверху ее полить соусом из горчицы, сливок, соли, перца и укропа. Запекать в разогретой до 180°C духовке на протяжении 20 минут.

Запеченная скумбрия

Еще один рецепт, претендующий на статус ресторанного. Он точно понравится любителям рыбы и грибов.





Репчатый лук нарезать кольцами и обжарить около 3-4 минут на сковороде. Далее к нему добавить шампиньоны. Их стоит нарезать тонкими пластинами. Жарить около 3-4 минут. Поперчить и посолить, добавить измельченный тимьян. Тушить содержимое сковородки еще около 4 минут.

Скумбрию вымыть, удалить плавники и внутренности, отрезать голову и хвост. Снова промыть под проточной водой. Тушку высушить сухими полотенцами.

Рыбу нужно замариновать. Для этого приготовьте смесь из томатной пасты, соевого соуса, сушеного чеснока, лимонного сока. Полученную массу нужно посолить и поперчить. Для маринада используйте две трети полученного соуса. Оставьте рыбу в нем на час.

На форму выложите пергамент. Духовку разогрейте до 180°C. В это время нафаршируйте рыбу шампиньонами и переложите тушки в форму для запекания. Залейте оставшимся соусом. Время запекания составляет 40-60 минут.