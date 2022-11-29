. Оксана Федорова рассказала о беременности

Ведущая Оксана Федорова сделала признание. Летом этого года в СМИ бурно обсуждались слухи о том, что Оксана Федорова вот-вот снова станет мамой. Тогда поводом для обсуждения возможной беременности ведущей стали кадры, снятые во время её отдыха на яхте. Многие обратили внимание на округлившиеся формы Федоровой и предположили, что она готовится к рождению третьего ребенка. Только недавно Оксана решила прокомментировать публикации в прессе о предстоящем прибавлении в её семье. Как выяснилось, бывшая «Мисс Вселенная» отказалась от идеи стать многодетной мамой. Во всяком случае на данный момент она ставит перед собой другие цели. Например, развить свою певческую карьеру и больше времени уделять занятиям танцам, которые заряжают её энергией. В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ Федорова честно рассказала, что не готова к еще одному периоду пелёнок и ночных кормлений. «Я немного почувствовала облегчение, когда я могу обратиться к себе», — сказала Оксана.Несмотря на большую занятость, Федорова успевает не только руководить благотворительным фондом, выступать и сниматься на ТВ, но и проводить достаточно времени дома с детьми. Ведущая сумела построить такой график работы, при котором её сын Федор и дочка Елизавета не страдают от нехватки материнской заботы. Большинство дел их звездная мама успевает сделать, пока они находятся в школе и на занятиях. Напомним, что Федорова вышла замуж за Андрея Бородина летом 2011 года. Супруг знаменитости избегает публичности. Оксана с большой осторожностью отбирает фото с любимым, которыми ей можно делиться в Сети, а на светские мероприятия всегда приходит в одиночестве.