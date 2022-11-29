. Оксана Федорова рассказала о беременности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Федорова рассказала о беременности

Оксана Федорова рассказала о беременности
Ведущая Оксана Федорова сделала признание. Летом этого года в СМИ бурно обсуждались слухи о том, что Оксана Федорова вот-вот снова станет мамой. Тогда поводом для обсуждения возможной беременности ведущей стали кадры, снятые во время её отдыха на яхте. Многие обратили внимание на округлившиеся формы Федоровой и предположили, что она готовится к рождению третьего ребенка. Только недавно Оксана решила прокомментировать публикации в прессе о предстоящем прибавлении в её семье. Как выяснилось, бывшая «Мисс Вселенная» отказалась от идеи стать многодетной мамой. Во всяком случае на данный момент она ставит перед собой другие цели. Например, развить свою певческую карьеру и больше времени уделять занятиям танцам, которые заряжают её энергией. В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ Федорова честно рассказала, что не готова к еще одному периоду пелёнок и ночных кормлений. «Я немного почувствовала облегчение, когда я могу обратиться к себе»,  — сказала Оксана.
Несмотря на большую занятость, Федорова успевает не только руководить благотворительным фондом, выступать и сниматься на ТВ, но и проводить достаточно времени дома с детьми. Ведущая сумела построить такой график работы, при котором её сын Федор и дочка Елизавета не страдают от нехватки материнской заботы. Большинство дел их звездная мама успевает сделать, пока они находятся в школе и на занятиях. Напомним, что Федорова вышла замуж за Андрея Бородина летом 2011 года. Супруг знаменитости избегает публичности. Оксана с большой осторожностью отбирает фото с любимым, которыми ей можно делиться в Сети, а на светские мероприятия всегда приходит в одиночестве.
# Шоу-бизнес Федорова Оксана
По материалам: z-aya

Последние новости

Курды попросили помощи у России в защите их территорий в Сирии
Курды попросили помощи у России в защите их территорий в Сирии
SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра предлагает 60 FPS
SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра
В США впервые одобрено лекарство, сдерживающее диабет первого типа
В США впервые одобрено лекарство, сдерживающее диабет первого типа
Звезда «Аншлага» ответила на критику из-за отъезда в Израиль
Звезда «Аншлага» ответила на критику из-за отъезда в Израиль
Светлана Бондарчук поделилась совместным фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук поделилась совместным фото с особенной дочерью
ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу
ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу
Оксана Федорова рассказала о беременности
Оксана Федорова рассказала о беременности
Российские регионы помогают восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях
Российские регионы помогают восстанавливать мирную жизнь на
Совфед получил представление об освобождении Кудрина
Совфед получил представление об освобождении Кудрина
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
Елизавета Боярская сыграет Екатерину II (8 фото)
Елизавета Боярская сыграет Екатерину II (8 фото)
На Керченской переправе приостановили движение паромов
На Керченской переправе приостановили движение паромов

Топ на сегодня

Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Екатерина Стриженова показала дочерей и внука в честь праздника
Екатерина Стриженова показала дочерей и внука в честь праздника
Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов
Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП

Еще по теме

Оксана Федорова рассказала, как отказалась от своего титула
Оксана Федорова засветила округлившийся живот на фото в бикини
Оксана Федорова отказалась выступать с Глебом Матвейчуком
Оксану Федорову заподозрили в третьей беременности