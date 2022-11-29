. Ольга Бузова в шоке от того, что ее во всем критикуют

Ведущая и певица Ольга Бузова возмущена критикой за съемки в «Иронии судьбы, или С легким паром». Исполнительница хита «Мало половин» снялась в роли Гали в пародийном фильме на любимую несколькими поколениями россиян «Иронию судьбы, или С легким паром». Бузова надела такое же платье, которое выбрала и невеста Лукашина. Исполнивший роль Ипполита поп-король Филипп Киркоров выложил в интернет кадры с Ольгой. После этого разразился скандал. Многие деятели культуры обвинили создателей «СамоИронии судьбы» в опошливании киношедевра. Сегодня экс-ведущая «Дома-2» прокомментировала ситуацию. Бузова опубликовала снимки со съемок этого фильма канала ТНТ. «Сейчас своими мыслями по поводу критики, которая вновь обрушилась на меня, — пояснила Ольга. — И снова во всем виновата Бузова. Как говорится в моем любимом меме: «Никогда не было, и снова произошло». На этот раз я даже ничего не выкладывала, ничего не постила, ничего нигде не говорила, а просто приняла участие в съемках фильма для канала ТНТ и примерила образ Гали из культового фильма нашего великого режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром»». 36-летняя актриса заверила, что считает удачной идеей канала ТНТ осовременить легендарную картину, которая у всех ассоциируется с Новым годом. Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова напомнила всем известные фразы из нее: «Какая же гадость — это ваша заливная рыба» и «Ой, тепленькая пошла!». Певица заверила, что счастлива стать частью новой традиции.«А всем критикам я хочу сказать, что благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные и любимые актеры и артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, те самые тинейджеры, которые никогда не слышали о Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльска, — заявила Бузова. — А может быть, после него ребята на каникулах включат не запрещенного «Гарри Поттера», а посмотрят и «Девчата» с Надеждой Румянцевой, и «Вокзал для двоих» с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко... И вообще, откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим». Ольга поблагодарила канал ТНТ. По мнению телезвезды, он не только развлекает и смешит, но еще и развивает людей. Артистка призвала поискать позитив в «СамоИронии судьбы». Она также обратилась к хейтерам. «Вы когда критикуете, что-то хотя бы тогда предлагайте, а то только пишите свои едкие комментарии, — указала ведущая шоу «Звезды в Африке». — Чего вы добиваетесь, размножая негатив и ненависть? Вы думаете, я испугаюсь, начну отказываться от интересных предложений и ролей, сяду дома и по вашему подобию буду писать всем злостные комментарии?! Нет! Не дождетесь. Сколько бы вы не пытались в моем сердце разжечь ненависть, ее не будет». Вдова Эльдара Рязанова резко отозвалась о новом проекте с популярными артистами. «Это всё глупость несусветная!» — сказала Эмма Абайдуллина.