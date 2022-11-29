. Ольга Орлова унизила поклонницу

Ведущая и певица Ольга Орлова посмеялась на фанаткой. Звезда решилась заговорить об этом после того, как подписчица назвала ее жертвой некачественной пластики. Отвечая в понедельник на вопросы своих подписчиков, певица Ольга Орлова резко ответила одной из хамоватых женщин, донимающих ее странными обвинениями. «Кто вам делал пластику? Сделано некачественно», — заявила ей подписчица. Ответ Ольги наверняка и поставил на место эту даму, и вызвал одобрение всех остальных подписчиков.«Пластику мне делала природа — все претензии к ней. Там же можно поинтересоваться, почему лично вам не досталось ни такта, ни порядочности», — написала певица. Напомним, что 45-летняя Ольга беременна, в январе или в феврале она и ее муж Валерий станут родителями дочки. Хейтеры часто атакуют Орлову обвинениями в том, что ребенка для нее вынашивает суррогатная мать, а живот певицы — накладной. Заступится за звезду пришлось ее подруге Ксении Бородиной, которая заявила, что Ольга очень долго шла к своей мечте о втором ребенке, а потому завистникам должно быть стыдно тревожить и волновать будущую мать в ее положении.