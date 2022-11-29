. Под Курском зафиксировали 11 прилетов украинских снарядов
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Под Курском зафиксировали 11 прилетов украинских снарядов

Под Курском зафиксировали 11 прилетов украинских снарядов

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут обстрел Суджанского района Курской области, уже зафиксировано 11 прилетов вражеских снарядов. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, около 22:20 по Москве обстрел со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Киеву, все еще продолжался.

«Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — рассказал политик.

Старовойт уточнил, что сейчас информации о пострадавших нет.

Ранее во вторник, 29 ноября губернатор Курской области сообщал об обстреле силами ВСУ поселка Теткино. На территории населенного пункта зафиксировали попадание 10 снарядов, запущенных с украинской стороны. Он также указал, что пострадавших и разрушений в связи с этим не было, однако были повреждены объекты энергоснабжения.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 23 ноября села Устинка, Лозовое и Нечаевка Белгородской области остались без электроэнергии из-за повреждения ЛЭП в результате обстрела украинских военных. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил тогда, что при атаке ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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