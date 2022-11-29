. Появились подробности госпитализации Светланы Светличной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Появились подробности госпитализации Светланы Светличной

Появились подробности госпитализации Светланы СветличнойГоспитализированной Светличной назначили медикаментозное лечение и гимнастику

Появились подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Госпитализированной в одну из столичных клиник артистке назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. У нее диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Светличная не помнит фильмы, в которых снималась, и свой возраст. Кроме того, актриса не может сама ходить, есть и одеваться.

Ранее невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. При этом она возмутилась слухами о том, что Светличную отправили туда «на постоянное место пребывания», и тем, что в СМИ распространяется информация о том, что родственники относятся к актрисе с безразличием. «Мы тоже ее любим. Вот поверьте, как ни странно. Вот и сын ее любит», — подчеркнула Калимбет.

28 ноября сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса оказалась в психиатрической больнице. Он отметил, что его мать в нормальном состоянии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России создают каталог деструктивного контента
В России создают каталог деструктивного контента
Появились подробности госпитализации Светланы Светличной
Появились подробности госпитализации Светланы Светличной
РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях
РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит
Ретейлер Metro останется в России
Ретейлер Metro останется в России
Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программы
Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программы
Gotham Knights получает бесплатное обновление с 2 новыми режимами
Gotham Knights получает бесплатное обновление с 2 новыми режимами
Кто отмечает день ангела 30 ноября 2022 года
Кто отмечает день ангела 30 ноября 2022 года
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 ноября 2022 года: неприятности могут поджидать некоторых знаков зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 ноября 2022 года: неприятности могут
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Звезда сериала "Фитнес" Татьяна Храмова: она научит тебя, как выглядеть хорошо (12 фото)
Звезда сериала "Фитнес" Татьяна Храмова: она научит тебя,
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы

Топ на сегодня

Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины

Еще по теме

Светлана Светличная оказалась в психушке с тяжелыми диагнозами
Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной
Новые подробности исчезновения Светланы Светличной: угрозы перед пропажей и волонтерские поиски
Последние данные о состоянии Светличной: «Потихоньку всех забывает»