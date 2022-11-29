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Польша изменит условия помощи украинским беженцам

Польша изменит условия помощи украинским беженцамПольша изменит условия помощи злоупотребляющим беженцам из Украины

Польша начала борьбу со злоупотреблением системой социального страхования республики среди беженцев из Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения», — сказал глава кабмина.

Моравецкий отметил, что в данный момент Польша готовится к новой волне украинских беженцев. По его словам, система социального страхования республики должна быть подготовлена таким образом, чтобы «польский налогоплательщик как можно меньше заплатил».

Ранее стало известно, что беженцы с Украины численностью от 1,1 до 1,2 миллиона планируют остаться в Польше на долгий срок. Свыше 90 процентов желающих находиться в стране — женщины с детьми.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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