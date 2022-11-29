. Пользователи сети поделились своими необычными домашними любимцами. И это вам не привычные котопсы

Многие люди так сильно любят животных, что не могут отказать себе в удовольствии завести четвероногих друзей у себя дома. Но не кошкой единой жив человек (да простят меня кошки), и иногда количество лап любимцев увеличивается, например, до шести или наоборот снижается до нуля. Да, сегодня речь пойдёт о тех владельцах, кто решил завести необычное, даже экзотичное животное. Необычное, но от того не менее любимое!

Я взял свою альпака в зоомагазин, чтобы купить ей костюм

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Мы готовы к Хэллоуину!

Инопланетный голубой богомол

Это мой домашний краб Юджин!

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Он живёт у меня уже более 8 лет.

Мой домашний паук-скакун

Мой домашний жук, Chalcosoma Caucasus

Я взял с собой своих домашних уточек, потому что они очень любят ходить по магазинам

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Они остановились у полки и несколько минут смотрели на эту игрушку. Думаю, теперь я знаю, что они хотят на Рождество.

Познакомьтесь с моим домашним аксолотлем Луной!

Мои невероятно милые любимицы мары Сарра и Сани

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Мары — это довольно крупные дальние родственники морских свинок. А обитают эти очаровательные грызуны в Южной Америке.

Моя домашняя крыса Клубничка ест клубнику

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Некоторые породы привычных нам животных также могут произвести не меньший фурор, чем огромный жучара в виде домашнего питомца!

Я сделал своей любимой змее крошечные очки

Моя домашняя жаба Гипно

Просто мой геккон Хлоя сидит в моём кармане

Скажите привет Пиклу, моему домашнему ёжику

Познакомьтесь с моим другом — европейским богомолом Артемидой

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Она мой первый домашний богомол.

Мои домашние курочки Пип и Джуэл

Мой новый парень!

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Животные могут быть настолько эмоциональными, что на их «лицах» видно буквально всё, что они о нас думают.

Смотрите какой у меня дружочек

Моя пушистая малышка Поли

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Возможно, некоторые из представленных любимцев могут немного пугать, но, согласитесь, насколько интересно наблюдать за нетипичным домашним животным. Не каждый день удаётся понаблюдать за огромным богомолом, например!