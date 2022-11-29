. Пользователи сети поделились своими необычными домашними любимцами. И это вам не привычные котопсы
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Пользователи сети поделились своими необычными домашними любимцами. И это вам не привычные котопсы

Пользователи сети поделились своими необычными домашними любимцами. И это вам не привычные котопсы

Многие люди так сильно любят животных, что не могут отказать себе в удовольствии завести четвероногих друзей у себя дома. Но не кошкой единой жив человек (да простят меня кошки), и иногда количество лап любимцев увеличивается, например, до шести или наоборот снижается до нуля. Да, сегодня речь пойдёт о тех владельцах, кто решил завести необычное, даже экзотичное животное. Необычное, но от того не менее любимое!

Я взял свою альпака в зоомагазин, чтобы купить ей костюм

SparkitusRex

Мы готовы к Хэллоуину!

Инопланетный голубой богомол

evolaalove

Это мой домашний краб Юджин!

jj_ayda

Он живёт у меня уже более 8 лет.

Мой домашний паук-скакун

tetracerus

Мой домашний жук, Chalcosoma Caucasus

BlueBeetleSW

Я взял с собой своих домашних уточек, потому что они очень любят ходить по магазинам

SakuyaMikami

Они остановились у полки и несколько минут смотрели на эту игрушку. Думаю, теперь я знаю, что они хотят на Рождество.

Познакомьтесь с моим домашним аксолотлем Луной!

Dunge0nexpl0rer

Мои невероятно милые любимицы мары Сарра и Сани

texasrigger

Мары — это довольно крупные дальние родственники морских свинок. А обитают эти очаровательные грызуны в Южной Америке.

Моя домашняя крыса Клубничка ест клубнику

Jolly_Ad8315

Некоторые породы привычных нам животных также могут произвести не меньший фурор, чем огромный жучара в виде домашнего питомца!

Я сделал своей любимой змее крошечные очки

the_white_Eye

Моя домашняя жаба Гипно

ChunkyBlowfish

Просто мой геккон Хлоя сидит в моём кармане

ReptileMom0w0

Скажите привет Пиклу, моему домашнему ёжику

Justapurraway

Познакомьтесь с моим другом — европейским богомолом Артемидой

cabinet_door

Она мой первый домашний богомол.

Мои домашние курочки Пип и Джуэл

Desumed

Мой новый парень!

danjamesgilbert

Животные могут быть настолько эмоциональными, что на их «лицах» видно буквально всё, что они о нас думают.

Смотрите какой у меня дружочек

Spiderplantmum

Моя пушистая малышка Поли

Scoobydoosit

Возможно, некоторые из представленных любимцев могут немного пугать, но, согласитесь, насколько интересно наблюдать за нетипичным домашним животным. Не каждый день удаётся понаблюдать за огромным богомолом, например!

# Интересное
По материалам: twizz

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