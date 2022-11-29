. Поплавская похоронила Аллу Пугачеву
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Поплавская похоронила Аллу Пугачеву

Поплавская похоронила Аллу Пугачеву
Певица Алла Пугачева эмигрировала в другую страну. Алла Пугачева уехала из России, эмигрировав в Израиль. Там она успела обзавестись новыми друзьями в лице гастролирующих российских звезд, сделала новое лицо, по слухам, за миллион, а также занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри.
Однако Примадонну совсем скоро ждет ужасное. Так считает актриса Яна Поплавская. Неизбежное она предрекла артистке и всем уехавшим, поскольку совсем скоро про них забудут. «К ужасу уехавших, интерес к ним скоро угаснет, и вот тогда точно начнется Осень Жизни!» — написала актриса в Telegram-канале. Она уверена, что забвение обернется для привыкшей быть на слуху Примадонны кошмаром.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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