. Предпраздничный месяц: астропрогноз на декабрь 2022 года

Скоро наступит последний месяц 2022 года. Декабрь — время подведения итогов, подготовки к Новому году. Не всегда, однако, преобладает праздничное настроение, потому так важно свериться с астропрогнозом и узнать, чего ждать от этого месяца. Астролог Наталья Барская говорит, что благоприятный аспект избавления планеты Нептун от ретроградности, конечно, снимет ряд проблем, однако во многом будет перекрыт переходом Меркурия и Венеры в знак Козерога. Это значит, что деловые вопросы могут сильно озадачить представителей зодиакального круга.

Астропрогноз на декабрь 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам в ближайший месяц придется взять себя в руки и не заниматься попустительством. Сложная энергетика периода постоянно будет сбивать их рабочий настрой, потому высок риск ошибок в ведении документации, подсчетах и пр. Чем ближе будет подходить время к праздникам, тем большие перемены внутри вы ощутите. Это хорошее предзнаменовение на будущий год.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Домашний очаг станет еще большим магнитом для Тельцов, чем раньше. Они будут буквально зациклены на вопросах обустройства быта, приобретения «умной» бытовой техники, которая очень облегчает жизнь. При этом о творческом подходе можно забыть. Вибрации стихии Земли из-за Венеры в Козероге сделают вас еще более практичными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Несмотря на то, что вы большие оптимисты, вам не хватает стабильности. Упадническое настроение и хандра могут вытеснить из ваших будней весь задор. Не забывайте, кто вы есть, уделяйте больше внимания тому, что вы любите, а также тем, кому вы не безразличны. Если у вас есть нерешенные рабочие моменты, то важно успеть сделать все до 6 декабря.

Рак (22 июня — 22 июля)

К Близнецам в их эмоциональном спаде присоединятся и Раки. Но рецепт избавления от внутреннего упадка для них другой — стоит уделить внимание своему здоровью, питанию и режиму сна. Пейте больше воды, чтобы подпитать свой энергетический источник. В последние недели декабря стоит быть осторожными на работе в вопросах коммуникации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львов может подвести альтруизм. Да, вы настолько щедры, что готовы покровительствовать просто из удовольствия, но иногда такая расточительность сил, энергии и материальных средств может играть против вас. Поручите часть обязательств другим людям, а с благотворительностью пока повремените. Готовиться к праздникам лучше неспешно и заранее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Большой проблемой для вас станет негативный аспект Меркурия, который стартует уже 6 декабря. Проявится это как нежелание выполнять те дела, которые обычно не вызывали ни малейшего затруднения. Увильнуть от работы при этом вряд ли удастся, потому нужно искать альтернативные способы «подзарядиться»: встречи с друзьями, покупку подарков, украшение дома к Новому году.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам придется позаботиться самим о себе, потому что близкие люди будут слишком заняты своими проблемами. Если вы попробуете отбросить все иллюзии, то с большой долей вероятности справитесь лучше, чем с чьей-то помощью. И пусть некоторые дела придется переделывать, в конечном итоге вы останетесь довольны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут оказаться в эпицентре какого-то негатива, идущего от коллективного бессознательного. Подумайте над тем, как себя защитить, носите амулеты из натуральных камней. Очень важно хотя бы на время отказаться от самокритики и искренне поверить в себя. Текущий момент гораздо важнее прошлых ошибок, главное, не повторять их в будущем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этому знаку нужно научиться обращать внимание на приятные мелочи. Успешным вы назовете прошедший день или нет, зависит от маленьких решений в пользу позитивного взгляда на вещи. Поиграйте в игру под названием «бережливость» — деньги перед праздником лучше особо не тратить. Также не растрачивайте силы в погоне за карьерными достижениями — так можно просто выгореть, и Новый год не принесет никакой радости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Интенсивный ритм жизни порядком поднадоел Козерогам, которые любят и ценят стабильность. Вы забываете о себе, о важности переводить дух, когда делаете забег на длинной дистанции. Если кто-то захочет оказать вам помощь и поддержку, не отнекивайтесь. Умение быть благодарным за человеческое тепло поможет вам в будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Астропрогноз на декабрь 2022 года обещает Водолеям массу приятных сюрпризов. Поздравляем, вы будете самым удачливым знаком зодиака. Даже негативные повороты в итоге выведут вас на путь максимальных возможностей, потому стоит радоваться любой новости, каким бы странным это сейчас ни казалось.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Нептун поможет этому знаку стихии Воды разобраться в себе и найти нужное занятие, источник вдохновения. Декабрь — прекрасный период для внутренних перемен и экспериментов с внешностью. Главное, соблюдайте меру и не взваливайте на себя много обязательств. Сейчас можно наслаждаться полным взаимопониманием со второй половинкой и вместе готовиться к Новому году.