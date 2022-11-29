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Пригожин опроверг взятие под контроль Спорного в ДНР

Пригожин опроверг взятие под контроль Спорного в ДНРПригожин опроверг сообщения о взятии под контроль России населенного пункта Спорное в ДНР

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о взятии под контроль России населенного пункта Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

«Населенный пункт Спорное находился и по сию минуту находится под контролем ВСУ. Когда он будет освобожден, вам сообщат. Все работают», — цитирует пресс-служба Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер», отвечая на вопрос журналистов, также призвал их «не бежать вперед паровоза».

28 ноября корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщал, что российские подразделения вошли в поселок Спорное. По его данным, штурмовая группа планировала занять ключевые позиции в населенном пункте.

Россия продолжает наступать на донецком направлении. Как заявили в Минобороны, за 28 ноября российские военные уничтожили более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и столько же автомобилей. В свою очередь, штаб территориальной обороны ДНР доложил, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Перше Травня и Андреевка.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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