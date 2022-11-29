. Программа субсидирования найма продлена до конца 2023 года
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Программа субсидирования найма продлена до конца 2023 года

Программа субсидирования найма продлена до конца 2023 года

Программа субсидирования найма, которая направлена на трудоустройство безработных, уволенных в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, продлена до конца 2023 года. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на сайте кабмина.

Кроме того, мера поддержки охватывает тех, кто был переведен на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находится под риском увольнения. Это затрагивает и тех, кто был, к примеру, отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на неполный рабочий день.

Вместе с тем работодатели смогут рассчитывать на поддержку государства за найм сотрудников в возрасте до 30 лет, даже если у них нет опыта работы или если те только выпустились из вуза.

Предприятия и индивидуальные предприниматели смогут получать субсидии в размере трех МРОТ, при этом первый платеж будет получен ими через месяц после трудоустройства нового работника. Второй платеж произойдет через три месяца, а третий — через полгода.

Для получения субсидии работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов, после чего подать заявление в Фонд пенсионного и социального страхования.

Между тем, как писала «Парламентская газета», первый зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич сообщил, что в «Единой России» готовят поправки в законодательство, с помощью которых в нормах хотят закрепить институт наставничества.

Ожидается, что поправки в Трудовой кодекс затронут сразу несколько статей в части закрепления прав работников на профессиональную адаптацию и формирование дополнительных практических навыков. Кроме того, планируется, что в законе установят право работодателя создавать условия для наставнической деятельности и профессиональной адаптации сотрудников.

Ранее в Минтруде предложили выделять работодателям субсидии на найм сотрудников из других регионов. В ведомстве хотят направлять средства на переезд таких граждан и оплату аренды жилья для них на протяжении года. При этом мера поддержки будет касаться только компаний, которые относятся к организациям оборонно-промышленного комплекса, включенным в соответствующий реестр Минпромторга.

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По материалам: pnp.ru

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