. РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях

Вадим Карасев

Педагогов и родителей интересует безопасность данных об их детях и учениках. Такие данные приведены в результатах исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), пишет Лайф.

В исследовании также указано, что самыми популярными мессенджерами среди учителей, родителей и школьников являются WhatsApp, Telegram и "VK Мессенджер".

В мессенджерах учителя чаще всего отправляют текстовые личные (86,7% участников опроса) и групповые сообщения (76,5%). Больше всего для них актуальна функция отправки больших учебных материалов, а также возможность использовать единую платформу для общения с детьми и перехода в электронный журнал.

Кроме того, для всех опрошенных важно, где хранятся данные - в России или за рубежом.

"Основной минус состоит в том, что те, кто общается в зарубежных мессенджерах, мало что контролируют. Все данные хранятся и обрабатываются на серверах за рубежом, поэтому отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица. Сегодня мы также можем видеть уязвимость WhatsApp: на днях произошла массовая утечка данных пользователей этого мессенджера — и это уже не первый подобный случай. Шифрование здесь — не панацея", — отметил замдиректора РАЭК Сергей Гребенников.

В то же время координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев считает, что в России достаточно собственных сервисов, которые могут заменить иностранные мессенджеры. При этом помимо удобства в использовании, они безопасны и защищены от утечки данных.