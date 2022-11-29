. РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях

РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях

РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях

Педагогов и родителей интересует безопасность данных об их детях и учениках. Такие данные приведены в результатах исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), пишет Лайф.

В исследовании также указано, что самыми популярными мессенджерами среди учителей, родителей и школьников являются WhatsApp, Telegram и "VK Мессенджер".


В мессенджерах учителя чаще всего отправляют текстовые личные (86,7% участников опроса) и групповые сообщения (76,5%). Больше всего для них актуальна функция отправки больших учебных материалов, а также возможность использовать единую платформу для общения с детьми и перехода в электронный журнал.

Кроме того, для всех опрошенных важно, где хранятся данные - в России или за рубежом.

"Основной минус состоит в том, что те, кто общается в зарубежных мессенджерах, мало что контролируют. Все данные хранятся и обрабатываются на серверах за рубежом, поэтому отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица. Сегодня мы также можем видеть уязвимость WhatsApp: на днях произошла массовая утечка данных пользователей этого мессенджера — и это уже не первый подобный случай. Шифрование здесь — не панацея", — отметил замдиректора РАЭК Сергей Гребенников.

В то же время координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев считает, что в России достаточно собственных сервисов, которые могут заменить иностранные мессенджеры. При этом помимо удобства в использовании, они безопасны и защищены от утечки данных.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В России создают каталог деструктивного контента
В России создают каталог деструктивного контента
Появились подробности госпитализации Светланы Светличной
Появились подробности госпитализации Светланы Светличной
РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях
РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит
Ретейлер Metro останется в России
Ретейлер Metro останется в России
Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программы
Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программы
Gotham Knights получает бесплатное обновление с 2 новыми режимами
Gotham Knights получает бесплатное обновление с 2 новыми режимами
Кто отмечает день ангела 30 ноября 2022 года
Кто отмечает день ангела 30 ноября 2022 года
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 ноября 2022 года: неприятности могут поджидать некоторых знаков зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 ноября 2022 года: неприятности могут
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Звезда сериала "Фитнес" Татьяна Храмова: она научит тебя, как выглядеть хорошо (12 фото)
Звезда сериала "Фитнес" Татьяна Храмова: она научит тебя,
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы

Топ на сегодня

Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины

Еще по теме

Германия запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp
Посчитаны объемы поборов с родителей российских школьников
Названы самые перспективные профессии будущего
Роскомнадзор впервые проверит «ВКонтакте»