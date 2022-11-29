. Реджеп Эрдоган: Турция должна стать центром нового миропорядка

Вадим Карасев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна должна находиться в "центре нового миропорядка" и реализовать весь свой потенциал. Его слова приводит агентство Anadolu.



"Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - заявил президент Турции, выступая на VII заседании правления Федерации отельеров республики.

Как утверждает глава государства, несмотря на экономический спад из-за пандемии, Турция всё ещё нацелена на максимальное повышение доходов и рост туристического потока.

"Турция по итогам 2021 года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", - добавил Эрдоган.

В течение нескольких лет Турция страдает от экономического кризиса, вызванного в том числе ухудшением отношений с западными партнёрами: последствия эпидемии COVID-19 усугубили ситуацию, спровоцировав гиперинфляцию. Так, в 2022 году годовая инфляция в республике составила 80,21%.

Кардинальное падение уровня жизни руководство Турции маскирует агрессивной внешней политикой. В конце ноября после теракта в Стамбуле турецкая армия начала военную операцию против сирийского подразделения Рабочей партии Курдистана. Сохраняется также вероятность начала военного конфликта с Грецией в связи с обострением в Эгейском море.