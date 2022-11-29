. Регина Тодоренко рассказала о ревности мужа
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Регина Тодоренко рассказала о ревности мужа

Регина Тодоренко рассказала о ревности мужа
Ведущая Регина Тодоренко почти не расстается с Александром Энбертом. Телезвезда последние несколько месяцев практически не расстается со своим партнером по шоу «Ледниковый период» Александром Энбертом. Ведущая проводит в крепких объятиях красивого спортсмена дни и ночи, пока её муж Влад Топалов ждёт её возвращения домой. Глядя на кадры выступлений пары в эфире Первого канала, становится понятно, что Регина очень сблизилась с фигуристом. Стоит отметить, что уже не раз на телепроектах такого рода между звездами случались служебные романы. Тодоренко честно признается, что не боится развода. Она уверена как в своих чувствах к мужу, как и в его адекватном отношении к происходящему. На днях телезвезда четко ответила на вопрос о том, есть ли в её семейной жизни место для ревности.
«Муж не ревнует!» — уверена Тодоренко. Кстати, пока хейтеры придумывают слухи о её возможном романе с Энбертом, сама ведущая активно работает с любимым над рождением еще одного ребенка. Оказывается, Регина запланировала третью беременность на ближайшее время. Можно только гадать, продолжит ли она работать в том же ритме после прибавления в семье или всё же разрешит себе недолгий декретный отпуск. Напомним, что Тодоренко вернулась к работе сразу после родов и с тех пор трудится в бешеном ритме, находясь на грани нервного срыва. Ведущая одновременно снимается в ледовом шоу, новом сериале и пишет книгу для детей, а в перерывах занимается воспитанием двух сыновей.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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