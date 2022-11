. Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир

Вадим Карасев





Несколько месяцев назад студия CD Projekt RED объявила о разработке ремейка первой части The Witcher. Проект создается командой Fool’s Theory, в которую входят ветераны CD Projekt RED.

На данный момент деталей о ремейке The Witcher мало. Но в последнем отчете CD Projekt RED журналисты обратили внимание на интересную деталь. Указано, что ремейк The Witcher — это «сюжетная однопользовательская ролевая игра с открытым миром». Напомним, что в первой The Witcher, которая вышла в 2007 году, не было открытого мира. Ранее говорилось, что ремейк создается полностью с нуля на движке Unreal Engine 5.

У ремейка The Witcher пока нет даты релиза, но его планируют выпустить после новой части «Ведьмака» от самой студии CD Projekt RED.