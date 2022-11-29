. Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир

Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир


Несколько месяцев назад студия CD Projekt RED объявила о разработке ремейка первой части The Witcher. Проект создается командой Fool’s Theory, в которую входят ветераны CD Projekt RED.

На данный момент деталей о ремейке The Witcher мало. Но в последнем отчете CD Projekt RED журналисты обратили внимание на интересную деталь. Указано, что ремейк The Witcher — это «сюжетная однопользовательская ролевая игра с открытым миром». Напомним, что в первой The Witcher, которая вышла в 2007 году, не было открытого мира. Ранее говорилось, что ремейк создается полностью с нуля на движке Unreal Engine 5.

У ремейка The Witcher пока нет даты релиза, но его планируют выпустить после новой части «Ведьмака» от самой студии CD Projekt RED.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Предпраздничный месяц: астропрогноз на декабрь 2022 года
Предпраздничный месяц: астропрогноз на декабрь 2022 года
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра Луны
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра Луны
Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир
Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир
В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия НАТО Украине
В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия
США заявили о планах усилить присутствие НАТО у российских границ
США заявили о планах усилить присутствие НАТО у российских границ
Крутой трюк на бильярде
Крутой трюк на бильярде
Поплавская похоронила Аллу Пугачеву
Поплавская похоронила Аллу Пугачеву
Александр Ревва бросил подачку маме
Александр Ревва бросил подачку маме
Астролог Александр Зараев составил прогноз на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака
Астролог Александр Зараев составил прогноз на декабрь 2022 года для
МВД предупредило о технических проблемах с выдачей паспортов из-за санкций
МВД предупредило о технических проблемах с выдачей паспортов из-за
В АНО «Диалог» на форуме ООН рассказали об опасности фейков
В АНО «Диалог» на форуме ООН рассказали об опасности фейков
В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на территории России
В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на

Топ на сегодня

Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Названо число погибших на Украине с начала СВО польских наемников
Названо число погибших на Украине с начала СВО польских наемников
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах

Еще по теме

CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»
Ремейк The Witcher выйдет позже, чем новая часть «Ведьмака» от CD Projekt RED
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4
CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher завершена