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Рябков прокомментировал возможность для обмена заключенными между Россией и США

Рябков прокомментировал возможность для обмена заключенными между Россией и СШАЗамглавы МИД Рябков заявил, что шанс на обмен заключенными между Россией и США есть

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что всегда есть шанс на обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном, однако пока российская сторона не наблюдает динамики по этому вопросу. Заявление дипломата, сделанное на полях мероприятия Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего», передает корреспондент «Ленты.ру».

Рябков подчеркнул, что МИД не ведет диалог по этому поводу с американскими коллегами как ведомство.

«Шанс всегда есть. К сожалению, раньше было несколько ситуаций, когда казалось, что вот-вот состоится решение в пользу этого, но этого не происходило. Я здесь просто рассказываю о своем прежнем опыте», — отметил он.

Дипломат считает, что решение об обмене послало бы положительный сигнал о том, что «не все безнадежно в российско-американских отношениях». Кроме того, это может доказать, что «тихая дипломатия дает плоды», добавил Рябков, пояснив, что Вашингтон перебарщивает с «мегафонной дипломатией».

Как сообщает Белый дом, США и Россия продолжают вести переговоры по обмену заключенными. Так, Вашингтон добивается скорейшего освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Москва со своей стороны также рассчитывает на успешный обмен, в особенности россиянина Виктора Бута.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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