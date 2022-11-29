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Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей

Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилейReuters: Россия пытается согласовать с Индией поставки запчастей для авто и самолетов

Россия пытается согласовать с Индией поставки более 500 различных товаров для поддержки ключевых отраслей промышленности, узнал Reuters. В числе прочего, Москва попросила у Нью-Дели запчасти для автомобилей, самолетов и поездов.

Издание ознакомилось со списком товаров для потенциального импорта, направленном российскими властями индийскому правительству. Пока неизвестно, какие товары и в каком количестве будет решено поставить России, но источник в индийском правительстве заявил, что запрос Москвы «был необычным по своему масштабу».

По его словам, Индия заинтересована в увеличении торговли с Россией, так как ей необходимо сократить растущий дефицит торгового баланса с Москвой. В то же время ряд индийских компаний выразили обеспокоенность тем, что поставки в страну могут счесть нарушением западных санкций.

Источник Reuters в одной из российских отраслей сообщил, что Минпормторг запросил у крупных компаний списки необходимого им сырья и оборудования. Он добавил, что для согласования конкретных наименований и объемов требуется дальнейшее обсуждение, и Россия намерена увеличить импорт не только из Индии.

Ранее Reuters писал, что во время визита в Москву глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости Индии увеличить экспорт в Россию, чтобы сбалансировать двустороннюю торговлю — сейчас российский экспорт в Индию существенно превышает индийский импорт.

Резкое увеличение поставок из России объясняется интересом индийских покупателей к российской нефти, подешевевшей на фоне санкций и отказа от нее западных трейдеров. Например, в ноябре Индия закупила около 40 процентов всех экспортных объемов российской нефти Urals.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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