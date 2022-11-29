. Российские регионы помогают восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях
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Российские регионы помогают восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях

Российские регионы помогают восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях

Регионы-шефы помогают восстанавливать жилой фонд, социальную и дорожную инфраструктуру на освобожденных территориях.

Одна из главных задач – обеспечить прохождение зимнего отопительного сезона. Как сообщает Минстрой РФ, для помощи ЛНР в прохождении зимнего периода регионы подготовили аварийные бригады и обеспечили территории всем необходимым оборудованием для запуска отопления


На заседании правительства глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отметил, что работа на новых территориях продолжается в плановом режиме.

Кроме того, для оперативной ликвидации аварий и помощи в прохождении отопительного сезона в ЛНР регионы РФ подготовили аварийные бригады. Они будут круглосуточно выезжать на устранение прорывов на сетях.

Липецкая область продолжает помогать Мариуполю и Володарскому району ДНР. Замгубернатора области Роман Петрухин посетил подшефные территории. Вместе с представителями профильных ведомств он оценил темпы ремонтно-строительных работ.

Липецкая область помогает Мариуполю и Володарскому району ДНР

В Мариуполе при координации Минстроя РФ липецкие специалисты восстанавливают 25 многоквартирных домов. Более 400 человек ремонтируют крыши, системы теплоснабжения, меняют окна и двери. Особое внимание уделяют подготовке к зиме. На 17 домах уже закрыт тепловой контур, а на большинстве объектов практически завершен ремонт крыш. Завершить работы планируют до Нового года, чтобы более тысячи семей встретили праздник в теплых квартирах.

Восстанавливают строители и объекты соцкультбыта – школу, детский сад и лицей, в котором ранее учились более 500 человек. Уже отремонтировали систему теплоснабжения, заменили окна и двери, завершают кровельные работы.

Липецкие специалисты продолжают помогать и в восстановлении Володарского района. Уже сданы четыре объекта водоснабжения и четыре школы. До конца года обещают привести в порядок еще 28 объектов теплоснабжения, 24 из них уже введены в строй.

В ДНР идут работы по восстановлению дорожной инфраструктуры и мостов.


Еще пять мостов в ДНР введут в эксплуатацию до конца года

«Сейчас на завершающую стадию вышли работы по восстановлению моста через реку Кальмиус в селе Старомарьевка на автодороге государственного значения "Волноваха - Тельманово", - написал в своем telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он добавил, что до конца года этот мост и еще пять мостов в республике введут в эксплуатацию.

Ямал активно восстанавливает Волноваху. За три месяца строители из ЯНАО возвели два многоквартирных дома, на очереди – еще три, их обещают заселить к Новому году. Кроме того, восстанавливают и пострадавший жилой фонд – во многих домах выбиты стекла, повреждены стены, их оперативно ремонтируют строители. Продолжается ремонт социальных учреждений – станции переливания крови в Волновахе.

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По материалам: uposters.ru

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