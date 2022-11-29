. Сбежавший Максим Виторган зарабатывал миллионы на государстве

Актер Максим Виторган смотался за границу подальше от больших денег. Критикующий страну актер получал бюджетные деньги. Артист, активно критикующий нынешнюю политическую обстановку и предпочитающий тусоваться с уехавшими из России звездами в Израиле, продолжает возвращаться в РФ на заработки.Об этом пишет «Комсомольская правда», отмечая, что до критики в адрес своей страны бывший муж Ксении Собчак неплохо так зарабатывал на госконтрактах. Артист получал хорошие деньги, выступая сразу в нескольких театрах: Наций, Гоголя и Пушкина. В разное время на Госзакупках у него значится девять договоров с этими учреждениями на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. Самые крупные контракты у Виторгана были с Театром Наций - на 210, 309 и 425 тысяч рублей. Столько приглашенному артисту платили за роль в скандальном спектакле «Женитьба». Интересно, как эти цифры прокомментируют рядовые актеры российских театров, даже те, у кого за плечами звания и десятилетия службы.