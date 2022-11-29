. Сбежавший Максим Виторган зарабатывал миллионы на государстве
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Сбежавший Максим Виторган зарабатывал миллионы на государстве

Сбежавший Максим Виторган зарабатывал миллионы на государстве
Актер Максим Виторган смотался за границу подальше от больших денег. Критикующий страну актер получал бюджетные деньги. Артист, активно критикующий нынешнюю политическую обстановку и предпочитающий тусоваться с уехавшими из России звездами в Израиле, продолжает возвращаться в РФ на заработки.
Об этом пишет «Комсомольская правда», отмечая, что до критики в адрес своей страны бывший муж Ксении Собчак неплохо так зарабатывал на госконтрактах. Артист получал хорошие деньги, выступая сразу в нескольких театрах: Наций, Гоголя и Пушкина. В разное время на Госзакупках у него значится девять договоров с этими учреждениями на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. Самые крупные контракты у Виторгана были с Театром Наций - на 210, 309 и 425 тысяч рублей. Столько приглашенному артисту платили за роль в скандальном спектакле «Женитьба». Интересно, как эти цифры прокомментируют рядовые актеры российских театров, даже те, у кого за плечами звания и десятилетия службы.
# Шоу-бизнес Виторган Максим
По материалам: z-aya

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