Сценарист "Елок-9" Евгений Кулик рассказал, почему отказались от Урганта и Светлакова: "Иван - не актер"
В этом году очередная часть новогоднего кинохита "Елки", которая выходит в прокат 1 декабря, в кои-то веки обошлась без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Один из продюсеров и сценарист картины Евгений Кулик объяснил, почему в проект на этот раз не позвали знаменитых артистов, полюбившихся зрителям.
Блогер и комик Евгений Кулик заявил, что от Сергея Светлакова и Ивана Урганта было решено отказаться на стадии создания сценария.
Главные роли в "Елках–9" в результате получили такие артисты, как Алексей Серебряков и Федор Добронравов.
"Мы еще на стадии написания новелл понимали, что для того, чтобы юмор работал так, как надо, нам нужны именно эти актеры. В новелле про деревню нам нужны Федор Добронравов и Михаил Орлов. В новелле про жену, которая вдруг решает стать блогершей, нужны Елена Валюшкина, Алексей Серебряков и Александр Баширов. Это не прихоть самодура, мол, давайте возьмем этого актера, потому что он прикольно сыграет. Нет. Давайте возьмем именно этого актера, потому что с другим будет несмешно", - отметил Кулик.
Создатель "Елок-9" рассказал о самой сложной сцене
По словам Евгения Кулика, самый непростой съемочный день был тогда, когда было необходимо срочно отснять Федора Добронравова, которому после съемок нужно было сразу же улетать.
Евгений Кулик также рассказал, почему взялся за этот проект. "Мне было интересно этим заняться, потому что это сложно. Передо мной стояла задача сделать смотрибельные "Елки", чтобы они понравились новой аудитории из интернета, которая от "Елок" была не в восторге, и при этом продолжали нравиться тем, кто ходил на них в кино все это время. Но чем сложнее задача, тем интереснее.Я думаю, девятые "Елки" для многих станут фильмом-сюрпризом", - заявил продюсер "Комсомольской правде".