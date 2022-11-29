. Сценарист "Елок-9" Евгений Кулик рассказал, почему отказались от Урганта и Светлакова: "Иван - не актер"

Вадим Карасев

В этом году очередная часть новогоднего кинохита "Елки", которая выходит в прокат 1 декабря, в кои-то веки обошлась без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Один из продюсеров и сценарист картины Евгений Кулик объяснил, почему в проект на этот раз не позвали знаменитых артистов, полюбившихся зрителям.

Блогер и комик Евгений Кулик заявил, что от Сергея Светлакова и Ивана Урганта было решено отказаться на стадии создания сценария.



Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в "Вечернем Урганте" говорил, что он – не актер и что его максимум – это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке.

Сценарист картины "Ёлки" Евгений Кулик

Главные роли в "Елках–9" в результате получили такие артисты, как Алексей Серебряков и Федор Добронравов.

"Мы еще на стадии написания новелл понимали, что для того, чтобы юмор работал так, как надо, нам нужны именно эти актеры. В новелле про деревню нам нужны Федор Добронравов и Михаил Орлов. В новелле про жену, которая вдруг решает стать блогершей, нужны Елена Валюшкина, Алексей Серебряков и Александр Баширов. Это не прихоть самодура, мол, давайте возьмем этого актера, потому что он прикольно сыграет. Нет. Давайте возьмем именно этого актера, потому что с другим будет несмешно", - отметил Кулик.

Создатель "Елок-9" рассказал о самой сложной сцене

По словам Евгения Кулика, самый непростой съемочный день был тогда, когда было необходимо срочно отснять Федора Добронравова, которому после съемок нужно было сразу же улетать.

А параллельно с этим нужно было снять еще одну сцену с Мишей Орловым и живым медведем. Поэтому съемочная группа разделилась на две части. Мы с Димой Балуевым снимали сцену с медведем. Это было очень сложно. Смена длилась сутки: с шести утра до шести утра. Было страшно снимать живого медведя, но с ним был специалист, поэтому медведь никого не покусал, все, слава богу, обошлось хорошо.

Федор Добронравов

Евгений Кулик также рассказал, почему взялся за этот проект. "Мне было интересно этим заняться, потому что это сложно. Передо мной стояла задача сделать смотрибельные "Елки", чтобы они понравились новой аудитории из интернета, которая от "Елок" была не в восторге, и при этом продолжали нравиться тем, кто ходил на них в кино все это время. Но чем сложнее задача, тем интереснее.Я думаю, девятые "Елки" для многих станут фильмом-сюрпризом", - заявил продюсер "Комсомольской правде".

Сергей Светлаков и Иван Ургант