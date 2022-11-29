. Щербакова рассказала о конфликте с Этери Тутберидзе

Фигуристка Анна Щербакова призналась, какие отношения у нее с тренером Этери Тутберидзе. Спортсменка отличается постоянством в выборе тренера в отличие от остальных воспитанниц Тутберидзе. Фигуристка не попадала и в конфликтные ситуации с наставницей, однако даже она порой чувствовала себя дискомфортно на льду «Хрустального». Этери Тутберидзе воспитала нескольких олимпийских чемпионок. Однако не все из них остались под ее крылом. Некоторые ушли с большим скандалом, отдав предпочтение другим тренерам. И только Александра Щербекова все эти годы сохраняла верность команде. Фигуристка объясняет свое постоянство спокойным характером, не способным на импульсивные решения. «Не могу сказать, что у нас какой-то диалог с тренерами налажен. Я их слушаю, иду и выполняю. Я вообще не спорю. У меня может быть свое мнение всегда и на все, но я не считаю нужным его высказывать. У нас, наверное, не может быть конфликтов, потому что я все время молчу. Сложно представить наш конфликт, потому что я довольно редко могу что-то сказать, обсудить. Я могу вступить в какое-то обсуждение, но это не в моем характере», — делилась она.18-летняя Щербакова признается, что в отношениях с Тутберидзе все же случались трудные периоды. Девушке было тяжело прийти в себя после победы на Олимпиаде. Первые полгода она находилась в эмоциональном напряжении. «Я привыкла в себе все переживать, а тут получилось, что эмоции были помножены на несколько. Любая такая ситуация засела намного глубже. После Олимпиады было какое-то недопонимание. Все-таки между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое где-то потерялось, размылось. Я была в своих мыслях, ничего не озвучивала, у нас не было никаких конфликтов, ссор. Но, наверное, было видно, что все это время я была чуть-чуть себе на уме», — говорила Щербакова в интервью FAMETIME TV. Сейчас между фигуристкой и тренером прекрасные отношения. Анна намерена продолжать профессиональную деятельность, несмотря на травмы. Спортсменка также наслаждается возможностью больше проводить время с друзьями, отмечая, что ее сердце пока свободно.