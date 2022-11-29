. SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра предлагает 60 FPS
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SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра предлагает 60 FPS

SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра предлагает 60 FPS


После релиза Sonic Frontiers игроки с приставками Xbox Series S жаловались, что проект работает только в 30 FPS. Такая ситуация случалась не у всех игроков, и компания SEGA даже выпускала инструкцию, которая позволяла обходным путем получить на Xbox Series S в игре 60 FPS. Теперь эта проблема  должна быть полностью устранена.

Издательство SEGA опубликовало сообщение о релизе патча для Sonic Frontiers, который устраняет данную ошибку на Xbox Series S. В описании патча говорится, что теперь «Исправлена ​​проблема, из-за которой владельцы Xbox Series S не могли выбрать режим производительности с приоритетом частоты кадров».

Кроме работы Sonic Frontiers на Xbox Series S, патч исправил некоторые другие проблемы в игре на всех платформах.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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