. SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра предлагает 60 FPS

Вадим Карасев





После релиза Sonic Frontiers игроки с приставками Xbox Series S жаловались, что проект работает только в 30 FPS. Такая ситуация случалась не у всех игроков, и компания SEGA даже выпускала инструкцию, которая позволяла обходным путем получить на Xbox Series S в игре 60 FPS. Теперь эта проблема должна быть полностью устранена.

Издательство SEGA опубликовало сообщение о релизе патча для Sonic Frontiers, который устраняет данную ошибку на Xbox Series S. В описании патча говорится, что теперь «Исправлена ​​проблема, из-за которой владельцы Xbox Series S не могли выбрать режим производительности с приоритетом частоты кадров».

Кроме работы Sonic Frontiers на Xbox Series S, патч исправил некоторые другие проблемы в игре на всех платформах.

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