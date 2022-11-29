. Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске опровергли

Вадим Карасев

Военный комиссариат Мордовии опроверг сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра

Сообщение о том, что более 20 мобилизованных из Мордовии не вернулись в учебный центр в Ульяновске, оказалось недостоверным. Информацию о побеге опровергли в военном комиссариате Мордовии.

Первоисточником данных выступила публикация на сайте блог-платформы «7х7 — Горизонтальная Россия» от 22 ноября. В ней говорится, что более 20 мобилизованных из Мордовии сбежали из ульяновского тренировочного пункта после увольнительных в честь Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября.

В качестве источника автор материала называет саранского юриста Сергея Наумова. Примечательно, что Наумов был лишен статуса адвоката в 2017 году. Причиной стало его появление в суде в шортах и бандане. Также через некоторое время СМИ сообщили о том, что Наумову выписали штраф за разбитое стекло в фитнес-клубе. Эти факты заставляют сомневаться в достоверности распространяемой им информации.

28 ноября ИА «SM-News» опубликовало официальный комментарий военного комиссариата Мордовии. Из него следует, что информация о побеге мобилизованных не соответствует действительности.

«Ни один из числа мобилизованных в период прохождения боевого слаживания на ульяновском полигоне не предпринимал никаких попыток к побегу. Некоторых бойцов действительно отпускали домой на выходные дни, совпавшие с Днем народного единства. Однако все они вернулись обратно в установленные сроки», — заявили в военном комиссариате.

Информация о побеге мобилизованных распространилась лишь в небольшом числе СМИ. Так, публикации на эту тему были обнаружены у изданий The Insider и «Idel.Реалии» (признаны в России СМИ-иноагентами). Также материал о побеге появился на сайте СМИ «Курьер.Среда».

Сообщение о том, что мобилизованные из Мордовии не вернулись в учебный центр, не получило широкого распространения и в соцсетях. Посты на эту тему были замечены только у нескольких сообществ соцсети «ВКонтакте». В «Одноклассниках» ни одной публикации о побеге обнаружено не было.