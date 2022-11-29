. Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске опровергли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске опровергли

Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске опроверглиВоенный комиссариат Мордовии опроверг сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра

Сообщение о том, что более 20 мобилизованных из Мордовии не вернулись в учебный центр в Ульяновске, оказалось недостоверным. Информацию о побеге опровергли в военном комиссариате Мордовии.

Первоисточником данных выступила публикация на сайте блог-платформы «7х7 — Горизонтальная Россия» от 22 ноября. В ней говорится, что более 20 мобилизованных из Мордовии сбежали из ульяновского тренировочного пункта после увольнительных в честь Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября.

В качестве источника автор материала называет саранского юриста Сергея Наумова. Примечательно, что Наумов был лишен статуса адвоката в 2017 году. Причиной стало его появление в суде в шортах и бандане. Также через некоторое время СМИ сообщили о том, что Наумову выписали штраф за разбитое стекло в фитнес-клубе. Эти факты заставляют сомневаться в достоверности распространяемой им информации.

28 ноября ИА «SM-News» опубликовало официальный комментарий военного комиссариата Мордовии. Из него следует, что информация о побеге мобилизованных не соответствует действительности.

«Ни один из числа мобилизованных в период прохождения боевого слаживания на ульяновском полигоне не предпринимал никаких попыток к побегу. Некоторых бойцов действительно отпускали домой на выходные дни, совпавшие с Днем народного единства. Однако все они вернулись обратно в установленные сроки», — заявили в военном комиссариате.

Информация о побеге мобилизованных распространилась лишь в небольшом числе СМИ. Так, публикации на эту тему были обнаружены у изданий The Insider и «Idel.Реалии» (признаны в России СМИ-иноагентами). Также материал о побеге появился на сайте СМИ «Курьер.Среда».

Сообщение о том, что мобилизованные из Мордовии не вернулись в учебный центр, не получило широкого распространения и в соцсетях. Посты на эту тему были замечены только у нескольких сообществ соцсети «ВКонтакте». В «Одноклассниках» ни одной публикации о побеге обнаружено не было.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске опровергли
Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске
Реджеп Эрдоган: Турция должна стать центром нового миропорядка
Реджеп Эрдоган: Турция должна стать центром нового миропорядка
Рябков прокомментировал возможность для обмена заключенными между Россией и США
Рябков прокомментировал возможность для обмена заключенными между
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
Дочка певицы Славы отказалась брать фамилию мужа из-за курьеза
Дочка певицы Славы отказалась брать фамилию мужа из-за курьеза
Ольга Орлова унизила поклонницу
Ольга Орлова унизила поклонницу
Предпраздничный месяц: астропрогноз на декабрь 2022 года
Предпраздничный месяц: астропрогноз на декабрь 2022 года
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра Луны
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра Луны
Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир
Ремейк The Witcher от Fool’s Theory получит открытый игровой мир
В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия НАТО Украине
В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия
США заявили о планах усилить присутствие НАТО у российских границ
США заявили о планах усилить присутствие НАТО у российских границ

Топ на сегодня

Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Названо число погибших на Украине с начала СВО польских наемников
Названо число погибших на Украине с начала СВО польских наемников
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Особенности путешествий по России
Особенности путешествий по России
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах

Еще по теме

Сообщение об отправке мобилизованных на Кубани домой оказалось недостоверным
В российском регионе ответили на информацию о поножовщине мобилизованных
В Минобороны заявили о досрочной отправке Киевом мобилизованных на передовую
Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов