. Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра Луны

Вадим Карасев

Причиной внезапной смерти актрисы Театра Луны Стешенко стал оторвавшийся тромб

Супруг актрисы театра Луны Наталии Стешенко Владимир Семаго рассказал о состоянии артистки перед смертью. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам Семаго, его супруга вернулась домой из кафе, села в кресло и потеряла сознание. Позднее врачи заявили, что у Стешенко оторвался тромб. Как уточнил мужчина, незадолго до произошедшего Наталию мучали головные боли. Актриса предполагала, что причиной тому могут быть перепады погоды.

О внезапной смерти Стешенко стало известно 29 ноября. Уточнялось, что 37-летняя актриса была найдена найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной.

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен призналась, что смерть Стешенко повергла ее в шок. Артистка поделилась, что видела у Наталии большое будущее.