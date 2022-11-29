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Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра Луны

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра ЛуныПричиной внезапной смерти актрисы Театра Луны Стешенко стал оторвавшийся тромб

Супруг актрисы театра Луны Наталии Стешенко Владимир Семаго рассказал о состоянии артистки перед смертью. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам Семаго, его супруга вернулась домой из кафе, села в кресло и потеряла сознание. Позднее врачи заявили, что у Стешенко оторвался тромб. Как уточнил мужчина, незадолго до произошедшего Наталию мучали головные боли. Актриса предполагала, что причиной тому могут быть перепады погоды.

О внезапной смерти Стешенко стало известно 29 ноября. Уточнялось, что 37-летняя актриса была найдена найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной.

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен призналась, что смерть Стешенко повергла ее в шок. Артистка поделилась, что видела у Наталии большое будущее.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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