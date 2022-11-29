. Стрижка ногтей по лунному календарю в декабре 2022 года

Вадим Карасев

С лунным календарем каждый сможет выбрать благоприятные дни для ухода за собой. Рекомендации астрологов на декабрь 2022 года будет проще выбрать время для посещения мастера ногтевого сервиса, чтобы к новогодним праздникам быть на высоте и наслаждаться прекрасным внешним видом.

Стрижка ногтей, проведенная вовремя, не только сохраняет природную красоту ноготков. Благодаря подравниванию ногтевых пластин можно запросто избавиться от неурядиц и привлечь в жизнь хорошие события. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие дни декабря подходят для стрижки, а в какое время лучше поухаживать за руками, не прибегая к ножницам и пилочкам.

1 декабря: первый день зимы растущая Луна проведет в созвездии Рыб. В четверг можно не только подстригать ноготки, но и наносить яркий лак, а также поэкспериментировать с формой ногтевых пластин. Астрологи рекомендуют выполнять процедуры в утренние часы, чтобы привлечь удачу.

2, 3 и 4 декабря: Луна перемещается в созвездие Овна. В это время стрижка ногтей чревата привлечением неприятностей как в общении, так и в делах. Маникюр также не принесет удовольствия, поэтому за руками лучше поухаживать в домашних условиях. Целебные отвары укрепят ногтевые пластины, а питательный крем защитит кожу от растрескивания.

5, 6 декабря: маникюр, выполненный в период растущей Луны в созвездии Тельца, обеспечит хорошим настроением и везением. Выполнять стрижку ногтей лучше у проверенного мастера, чтобы исключить проблемы вросших ногтей. Выбирать стоит закругленную форму и пастельные оттенки, чтобы оградиться от негатива.

7, 8 и 9 декабря: Луна переходит в созвездие Близнецов, и 8 декабря будет Полнолуние. Первые пару дней стричь ногти не рекомендуется из-за вероятности получить проблемы со здоровьем. 9 декабря стрижка ногтей, напротив, избавит от грустных мыслей и придаст энергии для активной работы.





10, 11 декабря: Луна стареет, перемещаясь в созвездие Рака. Стричь ноготки в эти дни благоприятно, как и делать маникюр — он продержится долго и не нанесет вреда ногтевым пластинам. Утренние процедуры помогут найти ответ на волнующий вопрос, а маникюр, сделанный в вечернее время, поспособствует привлечению любви.

12, 13 декабря: Луна убывает, переходя в огненное созвездие Льва. Стрижка ногтей в эти дни желательна: благодаря новому маникюру получится стать увереннее и преодолеть временные трудности. Тем, кто устал от одиночества, астрологи рекомендуют стричь ногти после заката, чтобы усилить привлекательность и ускорить судьбоносную встречу.

14, 15, 16 декабря: эти дни стареющее ночное светило проведет в Знаке Девы. Стрижка ногтей в такой период не запрещена, поэтому можно выбрать любой день для обновления маникюра и выбора формы ногтевых пластин. Лучшим днем для создания маникюра будет 15 число — в этот день яркие оттенки лака и острые кончики ногтей помогут поймать удачу за хвост.

17, 18 декабря: Луна перемещается в созвездие Весов, и это время не самое благоприятное для стрижки ногтей. Из-за таких манипуляций есть риск занести инфекцию, а также получить проблемы, связанные с ломкостью и расслоением ногтевых пластин.

19, 20 декабря: под влиянием Луны в созвездии Скорпиона манипуляции с ноготками не принесут проблем и хлопот. Стрижка ногтей в понедельник придаст уверенности, а состригая ногти во вторник удастся обрести удачу в делах и не упустить ничего важного.

21, 22 декабря: под влиянием убывающей в Стрельце Луны стрижка ногтей станет настоящим спасением от раздражительности. Астрологи рекомендуют выбрать 21 число, чтобы обрести внутреннюю гармонию. 22 декабря новый маникюр станет настоящим избавлением от мелких неурядиц.

23, 24 декабря: Луна перемещается в созвездие Козерога. Новолуние 23 числа — не время для стрижки ногтей. В этот день есть риск упустить удачу и ослабить иммунитет. Новый маникюр 24 декабря будет кстати для тех, кто сомневается в себе и боится принять ответственное решение.

25, 26 декабря: растущая Луна в Водолее — благоприятное время для заботы о внешнем виде. Новый маникюр будет уместным для тех, кто хочет всегда быть на высоте и не готов отдавать свою удачу завистникам.

27, 28, 29 декабря: Луна вновь возвращается в созвездие Рыб, и это время удачно для создания нового образа. Стрижка ногтей в этот период поможет привлечь в жизнь процветание и финансовую удачу.

30, 31 декабря: последние дни 2022 года растущая Луна проведет в созвездии Овна. Это время неудачно для сознания нового маникюра и стрижки ногтей. В такой период лучше всего позаботиться об увлажнении кожи и парафиновых ванночках, укрепляющих ногтевые пластины.