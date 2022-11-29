. Светлана Бондарчук поделилась совместным фото с особенной дочерью

Светская львица Светлана Бондарчук перестала скрывать особенную дочь. Варя родилась у светской львицы в браке с Федором Бондарчуком. Младшую дочь Варю Светлана и Федор Бондарчук редко показывают публике, из-за чего в народе много рождается слухов. Известно, что девочка родилась в 1999 году недоношенной, после был поставлен неутешительный диагноз — ДЦП. О том, что у звездной пары есть особенная наследница, поклонники узнали лишь через 13 лет.И тут же поползли сплетни — дескать, девочку отдали в заграничный интернат, дома она не живет. Светлану Бондарчук такие россказни возмущают безмерно. Варя всю жизнь живет дома с любящими родственниками и нянями, заботу ей оказывают оба родителя, хотя пара разошлась много лет назад и обрела свои вторые половинки вновь. На День матери Светлана Бондарчук порадовала почитателей, показав в личном блоге фото особенной дочки. Пользователи Сети были в восторге! «Вылитый папа!», «Очень на отца похожа Варя», «Красавица растет», «Вы замечательная мама, Светлана!» — комментируют редкий снимок люди.