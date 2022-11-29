. Светлана Светличная оказалась в психушке с тяжелыми диагнозами
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Светлана Светличная оказалась в психушке с тяжелыми диагнозами

Светлана Светличная оказалась в психушке с тяжелыми диагнозами
Стало известно, чем болеет известная актриса. Накануне сын звезды советского кино заявил, что мать находится в стационаре на постоянной основе. Оказалось, Светлана Светличная угодила в психбольницу, где ей диагностировали страшный диагноз. По данным СМИ, 82-летняя Светлана Афанасьевна находится в платном отделении московской больницы. Врачи назначили актрисе медикаментозное лечение, гимнастику, занятие с психологом, а также когнитивную реабилитацию с лучшим специалистом. Дело в том, что артистке поставили диагнозы «болезнь Альцгеймера» и «деменция». Светлана Афанасьевна перестала узнавать родных, забыла, в каких фильмах снималась и считает — сейчас ей 41 год… Медики ни на шаг не отходят от Светличной, потому что звезде кинематографа нужен постоянный уход. У актрисы не только нарушилась память, но и возникли проблемы с речью. Кроме того, артистка не в силах самостоятельно передвигаться. Не секрет, что Светличная давно конфликтует с сыном и невесткой. Но если раньше актриса просто ругалась, то теперь кидает в близких людей вещи. По словам врачей, Светлана Афанасьевна думает, что родственники хотят причинить ей вред, сообщает 5-tv.ru. Зато с единственной внучкой знаменитость общается. Мария постоянно звонит бабушке и узнает о ее самочувствии. Судя по всему, Светлана Афанасьевна надолго задержится в медицинском учреждении.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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