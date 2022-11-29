. Сын Яны Поплавской сбежал на фронт
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Сын Яны Поплавской сбежал на фронт

Сын Яны Поплавской сбежал на фронт
Актриса Яна Поплавская сообщила о состоянии сына Клима. Еще недавно старший сын артистки Клим Поплавский проходил боевую подготовку в Чечне и вот теперь отправился в зону специальной военной операции. Клим записал видеообращение для мамы, в котором призвал ее не волноваться. О решении сына Яна Поплавская сообщила в личном блоге, опубликовав ролик Клима. «Утро бывает добрым. Сегодня получила весточку от сына. Слава Богу, все хорошо! Передал привет от военкора Евгения Лисицына. Присылает страшные кадры разрушенных городов. Когда же это закончится? Киев сам не остановится, будет воевать до последнего украинца, до последнего кирпичика, пока не останется ровное поле и выжженная земля. Желаю нашим ребятам остановить Зеленского до того, как произойдет полная разруха, и скорее вернуться с победой!» — отметила 55-летняя актриса.
К слову, в обычной жизни Клим Поплавский занимается режиссурой, он женат, воспитывает сына. В непростое время мужчина принял решение сменить род деятельности и теперь защищает Родину. «Мамуль, мы тут с Женей Лисицыным имеем честь завтракать. Все, кто тебе там говна в комментариях пишет, мол, я на фоне хромакея, могут посмотреть. Мы сейчас на утреннее автопати едем. Поэтому всем вам здоровья! Я тебя люблю, мамуль! С Богом!» — расчувствовался 37-летний Клим. Подписчики Поплавской поддержали ее и Клима, пожелав им сил и терпения. «Яна! Вы женщина, которых мало. Сила, ум, честь и совесть в одном человеке! Дай Бог вам и вашей семье только хорошего и светлого. Сил вам», «Дай Бог нам всем победы! А сыну вернуться домой!», «Отличного парня ты воспитала своим трудом, своим примером», «Яна, мой муж тоже там. Бойцы мотивированы», «Яна, вы достойная мама! Буду молиться за наших ребят!» — делится публика. Сейчас Яна Евгеньевна активно помогает российским бойцам в материальном плане и лично встречается с ними. Актриса искренне надеется, что Россия выйдет победительницей из этой непростой ситуации.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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