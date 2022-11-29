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В АНО «Диалог» на форуме ООН рассказали об опасности фейков

В АНО «Диалог» на форуме ООН рассказали об опасности фейковАНО «Диалог»: с февраля 2022 года в сети было обнаружено 3603 фейковых сюжета

В текущем году Россия столкнулась с огромным количеством фейков, безнаказанно распространяемых в сети. Об опасности подобного явления на 17-м Форуме ООН по управлению интернетом в Эфиопии рассказал руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Он уточнил, что с февраля 2022 года было обнаружено 3603 фейковых сюжета, которые конвертировались в почти девять миллионов постов в соцсетях, а суммарное количество их просмотров составило почти 17,5 миллиарда.

«Такое огромное число фейков, с которыми мы столкнулись в этом году — это проблема, потому что конечная цель подобной дезинформации — разобщить и поляризовать наше общество, посеять в нем тревогу и панику. Можно сказать, что это полноценный информационный терроризм, который ведут против нашей страны в интернете», — заявил Ви.

С российским экспертом согласилась доцент Пекинского педагогического университета Йик Чан Чи из Китая. По ее словам, из-за действующего информационного произвола со стороны западных платформ жертвой дезинформации может стать кто угодно.

Ви также представил выработанный АНО «Диалог» эффективный алгоритм, который позволяет всего в четыре шага разоблачить недостоверную информацию: мониторинг и распознавание фейка, верификация, подготовка опровержения, адресная доставка опровержения через официальные и неофициальные каналы, включая соцсети. Благодаря данному механизму, по словам Ви, «Диалог» является настоящим аналитическим think tank, который предлагает обществу актуальные механики противодействия дезинформации в эпоху информационных войн.

«Диалог» — центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Основные направления деятельности «Диалога»: сеть из 84 Центров управления, цифровизация обратной связи, медиааналитика и онлайн-социология, антикризисные коммуникации, разработка IT-продуктов, проведение информационных кампаний, образовательные программы в сфере госdigital.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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