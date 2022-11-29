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В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия НАТО Украине

В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия НАТО УкраинеДепутат Госдумы Швыткин заявил, что военные резервы стран НАТО истощены

Военные резервы стран НАТО истощены, попытки мобилизовать промышленность в этой сфере предпринимаются с трудом. Такой комментарий дал заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, передают «Известия».

«И сейчас мы видим, что оружие, которое поставляется, снаряды они ближайшие — 2022 года — осколки находили. Это говорит о том, что военно-промышленный комплекс, который был до того, иссяк», — заявил депутат.

Ранее издание Global Times сообщило, что страны Европы, входящие в состав НАТО, сократят поставки оружия Украине из-за экономического истощения. Авторы статьи предупредили, что страны продолжат поддерживать Киев на символическом уровне.

29 ноября австрийский эксперт Герхард Манготт рассказал, что запасы ракет ПВО у Киева истощены, и добавил, что к их нехватке привели массированные удары России.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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