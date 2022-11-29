В МИД РФ объяснили срыв консультаций Москвы и Вашингтона по стратегическим наступательным вооружениям
Решение о переносе двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) было политическим, Соединенные Штаты не хотят считаться с получаемыми от России сигналами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что на позицию Белого дома влияет украинский конфликт. Сторонами также не была согласована программа работы двусторонней консультационной комиссии, подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства:
"Мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК, это не стало ключевым компонентом, это в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл".
При этом Рябков подчеркнул, что речь идет именно о переносе консультативных мероприятий, а не об их отмене. О том, что консультации не состоятся, стало известно 28 ноября. Их целью должно было стать обсуждение ключевых вопросов по двустороннему договору о безопасности.