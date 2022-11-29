. В МИД РФ объяснили срыв консультаций Москвы и Вашингтона по стратегическим наступательным вооружениям

Вадим Карасев

Решение о переносе двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) было политическим, Соединенные Штаты не хотят считаться с получаемыми от России сигналами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация складывалась так, что у нас не оказалось другого выбора, решение принималось на политическом уровне. Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе".

Рябков подчеркнул, что на позицию Белого дома влияет украинский конфликт. Сторонами также не была согласована программа работы двусторонней консультационной комиссии, подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства:

"Мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК, это не стало ключевым компонентом, это в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл".

При этом Рябков подчеркнул, что речь идет именно о переносе консультативных мероприятий, а не об их отмене. О том, что консультации не состоятся, стало известно 28 ноября. Их целью должно было стать обсуждение ключевых вопросов по двустороннему договору о безопасности.