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В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма

В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризмаСША отказались признать Россию страной-спонсором терроризма из-за зерновой сделки

США отказались признать Россию страной-спонсором терроризмом. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил такое решение Соединенных Штатов, передает ТАСС.

По его словам, США не включат Россию в свой список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может помешать выполнению зерновой сделки по экспорту украинской сельхозпродукции по Черному морю.

«В отличие от многих стран Европы, у нас есть очень конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств-спонсоров терроризма. Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США», — сказал он.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой признал Россию страной-террористом. Уточняется, что у документа нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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