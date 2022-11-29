. В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на территории России
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В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на территории России

В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на территории России

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан объявить спецоперацию на территории России и атаковать страну крылатыми ракетами. Подоляк не может понять, почему западные страны не хотят этого делать.

"Если Россия объявляет специальную военную операцию и считает, что этого достаточно для того, чтобы массированно атаковать крылатыми ракетами какую-то другую страну, то почему другие страны все-таки не хотят так же думать, как Российская Федерация? И, например, объявить какую-то специальную всемирную военную операцию и атаковать крылатыми ракетами территорию Российской Федерации. Это было бы, в принципе, симметрично".

Ни одна страна мира на сегодняшний день не выразила готовности атаковать Россию. Подоляк же накануне уже вызвал недоумение пользователей Сети, пообещав выйти в эфир с набережной Ялты. По подсчетам советника главы офиса Владимира Зеленского, он мог бы сделать это через полгода. Одновременно с этим были фактически подтверждены намерения Киева провести операцию по захвату Крыма. Бывший глава ВДВ Украины Михаил Забродский признался, что эту операцию готовили к проведению в 2023 году.

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По материалам: uposters.ru

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