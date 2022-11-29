В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на территории России
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан объявить спецоперацию на территории России и атаковать страну крылатыми ракетами. Подоляк не может понять, почему западные страны не хотят этого делать.
Ни одна страна мира на сегодняшний день не выразила готовности атаковать Россию. Подоляк же накануне уже вызвал недоумение пользователей Сети, пообещав выйти в эфир с набережной Ялты. По подсчетам советника главы офиса Владимира Зеленского, он мог бы сделать это через полгода. Одновременно с этим были фактически подтверждены намерения Киева провести операцию по захвату Крыма. Бывший глава ВДВ Украины Михаил Забродский признался, что эту операцию готовили к проведению в 2023 году.