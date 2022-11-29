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В России создают каталог деструктивного контента

В России создают каталог деструктивного контента

Эксперты рассказали о работе над каталогом деструктивного контента в Сети.

Прошел круглый стол по итогам проекта "Общественный контроль за деструктивным контентом в Рунете". Эксперты обсудили исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по созданию каталога деструктивного контента.


Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов отметил, что главная проблема в том, что формально деструктивный контент не запрещен законом. Однако такие материалы несут определенную угрозу для пользователей, особенно несовершеннолетних.

Ашманов рассказал, что в настоящее время идет работа над созданием рубрикатор деструктивной информации.

"[Это] набор рубрик деструктивного контента, который мы все признаем вредным для нашего общества, для нашего цифрового и ментального пространства. А затем [нам необходимо] договориться всем обществом, в том числе с цифровыми платформами, что этот контент будет так или иначе маркироваться, подавляться, пессимизироваться", - заявил эксперт.

Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин сообщил, что сформировано 9 категорий деструктивного контента, которые не регулируются законодательно.

"Всего за период с сентября месяца по сегодняшний день у нас порядка 2 млн сообщений. Основные сообщения касаются насилия над животными - 41%. 29% - пропаганда табакокурения и всяких заменителей. <…> Всего у нас охват аудитории, которая взаимодействовала с контентом, которая видела этот контент - порядка 2,6 млрд. И это только по тем 9 категориям, которые не запрещены", - заявил Сагдатулин.

В ходе дискуссии также прозвучало предложение, что помимо единого классификатора следует создать общественный институт, который будет отвечать за контент в Интернете.

Эксперты сошлись на том, что работа по классификаторам является трендом регулирования практически во всем мире. Говоря о российском опыте, отмечалось, что еще один важный шаг - выделить не только категории, но и меры реагирования на них. 

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По материалам: uposters.ru

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