. В Ростехнадзоре сообщили о практически полном переходе на оказание госуслуг онлайн

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору перешла практически полностью на оказание госуслуг в электронном виде. Об этом сообщил глава ведомства Александр Трембицкий в ходе открытого диалога с сенаторами в Совфеде.

«Мы занимаемся и вопросами IT- технологий службы. И сейчас мы перешли практически на 100 процентов на оказание госуслуг через единый портал», — сказал Трембицкий.

Буквально недавно в Ростехнадзоре, по его словам, ввели ведомственную IT- программу и перешли на выдачу лицензий и разрешений без бумажного носителя. «Также сократили все разрешительные процедуры в части выдачи лицензий по срокам», — сообщил Трембицкий. Сейчас Ростехнадзор, по его словам, занимается методами дистанционного контроля и надзора за обеспечением промышленной безопасности.

«У нас сейчас происходит такой эксперимент с компаниями. Думаю, по истечению срока, установленного правительством, мы будем его формализовать в обязательные требования. Будем работать с коллегами в этом направлении», — заключил руководитель Ростехнадзора.