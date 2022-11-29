. В Ростехнадзоре сообщили о практически полном переходе на оказание госуслуг онлайн
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В Ростехнадзоре сообщили о практически полном переходе на оказание госуслуг онлайн

В Ростехнадзоре сообщили о практически полном переходе на оказание госуслуг онлайн

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору перешла практически полностью на оказание госуслуг в электронном виде. Об этом сообщил глава ведомства Александр Трембицкий в ходе открытого диалога с сенаторами в Совфеде.

«Мы занимаемся и вопросами IT- технологий службы. И сейчас мы перешли практически на 100 процентов на оказание госуслуг через единый портал», — сказал Трембицкий.

Буквально недавно в Ростехнадзоре, по его словам, ввели ведомственную IT- программу и перешли на выдачу лицензий и разрешений без бумажного носителя. «Также сократили все разрешительные процедуры в части выдачи лицензий по срокам», — сообщил Трембицкий. Сейчас Ростехнадзор, по его словам, занимается методами дистанционного контроля и надзора за обеспечением промышленной безопасности.

«У нас сейчас происходит такой эксперимент с компаниями. Думаю, по истечению срока, установленного правительством, мы будем его формализовать в обязательные требования. Будем работать с коллегами в этом направлении», — заключил руководитель Ростехнадзора. 

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По материалам: pnp.ru

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