. В Санкт-Петербурге коммунальщики начали уборку невидимого снега
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В Санкт-Петербурге коммунальщики начали уборку невидимого снега

Мастерства не достигнуть, если не тренироваться. Вот и питерские коммунальщики решили отточить свои навыки. Автор видео заметил, как на крышах Санкт-Петербурга началась уборка невидимого снега. Чиновники назвали это "отработкой синхронизированности перед началом зимнего сезона", пишет издание "Подъем".

"Мы проводили тренировку, которая касалась соорганизованности нескольких служб. У нас сейчас в центре города организованы платные парковки. Так устроен центр, что у нас очень узкие тротуары, и если машина стоит на платной парковке, то при сбросе снега с кровли, он будет попадать на машину. Поэтому комитет по благоустройству, жилищный комитет и комитет по транспорту проводили тренировку по синхронизированност", - сообщили в пресс-службе администрации.

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По материалам: триникси

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