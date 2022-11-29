. В США впервые одобрено лекарство, сдерживающее диабет первого типа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США впервые одобрено лекарство, сдерживающее диабет первого типа

В США впервые одобрено лекарство, сдерживающее диабет первого типа

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило лекарственный препарат для задержки развития диабета первого типа. Лечение сдерживало начало заболевания в среднем на два года в клинических испытаниях, но оно будет недешевым.

Диабет первого типа – аутоиммунное заболевание. Он развивается из-за того, что иммунная система избирательно атакует вырабатывающие инсулин β-клетки поджелудочной железы, клетки гибнут, инсулин вырабатывать больше некому, а он нужен для того, чтобы глюкоза из кровяного русла попадала в клетки организма. В итоге клетки голодают, а глюкоза накапливается в крови. Диабет первого типа обычно развивается у детей, подростков и молодых людей, но может возникнуть в любом возрасте.

Заболевший диабетом первого типа человек вынужден всю оставшуюся жизнь вводить себе рекомбинантный инсулин с помощью инъекций. Дополнительная сложность заключается в том, что естественная выработка инсулина β-клетками не равномерна по времени, а очень чутко реагирует на уровень глюкозы в крови, голод, сытость и т. п. Избыток инсулина в краткосрочной перспективе опаснее недостатка, потому что может привести к гипогликемической коме и даже смерти, если, например, резкое повышение уровня инсулина наступит во сне. Это требует от больного диабетом высоко сознательного образа жизни и ответственного подхода.

В США около двух миллионов человек живет с диабетом первого типа. По оценкам Американской диабетической ассоциации, люди с этим заболеванием ежегодно тратят более 16 000 долларов на медицинские расходы, из которых около 9600 долларов приходится на лечение диабета.

В клиническом испытании нового препарата с участием 76 человек с высоким риском развития диабета у тех, кто получал лечение, диагноз подтвердился в среднем через четыре года после испытания, по сравнению с двумя годами у тех, кто получал плацебо. В одном случае препарат отсрочил начало болезни на 11 лет. Участников испытаний набирали путем скрининга ближайших родственников людей с диабетом первого типа. У них уже была вторая стадия заболевания, то есть у них были антитела, указывающие на диабет и аномальный уровень сахара в крови, но не было симптомов болезни. Обычно почти у всех людей со второй стадией диабета первого типа в конечном итоге развивается третья клиническая стадия, и у 75 процентов она появляется в течение пяти лет.

Препарат под названием теплизумаб должен появиться в продаже к концу года. FDA одобрило его применение у людей от 8 лет и старше с высоким риском развития диабета первого типа. Его нельзя использовать для лечения диабета второго типа. Курс лечения состоит из внутривенных инъекций в течение 14 дней подряд. Каждый день лечения будет стоить 13 850 долларов, общая стоимость лечения составит 193 900 долларов США.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Курды попросили помощи у России в защите их территорий в Сирии
Курды попросили помощи у России в защите их территорий в Сирии
SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра предлагает 60 FPS
SEGA исправила работу Sonic Frontiers на Xbox Series S, теперь игра
В США впервые одобрено лекарство, сдерживающее диабет первого типа
В США впервые одобрено лекарство, сдерживающее диабет первого типа
Звезда «Аншлага» ответила на критику из-за отъезда в Израиль
Звезда «Аншлага» ответила на критику из-за отъезда в Израиль
Светлана Бондарчук поделилась совместным фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук поделилась совместным фото с особенной дочерью
ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу
ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу
Оксана Федорова рассказала о беременности
Оксана Федорова рассказала о беременности
Российские регионы помогают восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях
Российские регионы помогают восстанавливать мирную жизнь на
Совфед получил представление об освобождении Кудрина
Совфед получил представление об освобождении Кудрина
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
Елизавета Боярская сыграет Екатерину II (8 фото)
Елизавета Боярская сыграет Екатерину II (8 фото)
На Керченской переправе приостановили движение паромов
На Керченской переправе приостановили движение паромов

Топ на сегодня

Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Екатерина Стриженова показала дочерей и внука в честь праздника
Екатерина Стриженова показала дочерей и внука в честь праздника
Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов
Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП

Еще по теме

Инсулином клеток кожи можно лечить диабет – учёные
Не все бета-клетки умирают при диабете
Радикальная диета помогает побороть диабет второго типа
Что вызывает диабет 1-го типа? английские ученые назвали настоящую причину неизлечимого заболевания