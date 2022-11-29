. Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
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Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру

Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
Актера Валерия Николаева едва не убили во время продажи квартиры. Артист театра и кино столкнулся с недобросовестным покупателем при продажи жилья в Москве. Валерий пояснил, что трехкомнатная квартира досталась ему от отца. По объявлению позвонил мужчина. Он рассказал, что работает нефтяником на севере и планирует перевести свою семью из Сибири в столицу. «Он сказал, что ему до покупки недвижимости, которая его удовлетворит, нужна «этапная» квартира, чтобы они сразу заехали, расставили мебель и начали жить. Я сказал, что квартира чистая, три комнаты, перепланировка узаконена», — рассказал Николаев. На следующий день актер сериала «День рождения Буржуя» назначил встречу с потенциальным покупателем. «Приезжает интеллигентный человек лет 30 с небольшим, смотрит квартиру и говорит, что ему интересно, чтобы это произошло побыстрее», — вспомнил артист. Мужчина сообщил, что завтра приедет с водителем, и они вместе с Валерием поедут оформлять сделку. Николаев сообщил, что у него есть знакомые в банке на Чистых прудах, которые смогут помочь быстро и безопасно решить все бумажные дела.
«Это была зима, снег кружит. Мы встретились часа в четыре, уже начало смеркаться. Сажусь в машину, разговариваем про Сибирь, Алтай. Едем долго, а водитель говорит, что так навигатор ведет из-за пробок. И я смотрю, что уже МКАД, а банк на «Чистых прудах». Домики частные пошли. Думаю, мы же так не доедем, банк закроется», — рассказал актер в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ. В лесу Валерий попросил водителя остановить автомобиль, чтобы сходить в туалет. Покупатель вышел вслед за ним. Тогда артист нанес ему удар в область печени. «Я начал понимать, что это была спланированная прогулка. Если бы там сидело три человека, я бы не сел в машину. Но там он, покрупнее, и водитель, который моей комплекции. Я думаю, валить надо крупного, а второй испугается. Он отключился, сел, печень долго восстанавливается», — сообщил артист театра и кино. В итоге актер сумел убедить и водителя, и покупателя, что с ним лучше не связываться. Он сам сел за руль автомобиля и приехал в банк. Более того, после поездки в лес Валерий Николаев вынудил мужчину купить квартиру дороже, чем они договаривались изначально. «Мы переписали договор, я продал ему эту квартиру, но дороже на два миллиона рублей», — добавил актер фильма «Ширли-мырли».
# Шоу-бизнес Николаев Валерий
По материалам: z-aya

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