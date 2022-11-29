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ВЦИОМ назвал политиков, которым доверяют россияне

ВЦИОМ назвал политиков, которым доверяют россияне

Круг политиков, которым доверяют россияне, совсем небольшой: в него входит ключевые члены Правительства и лидеры парламентских партий. Об этом «Парламентской газете»рассказал Валерий Федоров — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ регулярно проводит опросы о доверии политикам и государственным институтам. Валерий Федоров рассказал о тенденциях. В девяностые годы, по его словам, наша современная политическая система только строилась. Лидеров было много, они быстро появлялись, достигали культового статуса, а затем так же быстро «сгорали».

«Вспомнить хотя бы генерала Лебедя. Это было время быстрых и ярких карьер, — сказал глава ВЦИОМ. — Но последние два десятилетия система стабилизировалась, революционных изменений больше нет, обновления носят весьма ограниченный характер. Повысились управляемость и предсказуемость. Большинству избирателей это нравится».


Сегодня российская политическая система, по оценкам социологов, стала моноцентрической, в ее центре находится Владимир Путин, а вокруг него, как планеты вокруг Солнца, движутся другие политики. Их совсем немного, это ключевые члены Правительства и лидеры парламентских партий. Список весьма стабилен: Шойгу, Лавров, Зюганов… Кто-то его покидает, как Жириновский. Кто-то добавляется — как Мишустин, Слуцкий, Нечаев. «Это происходит редко и чаще всего по естественным причинам — смерть, болезнь, пенсия, — объяснил Федоров. — В списке главных политических институтов тоже все стабильно: лидируют президент, армия, правительство и губернаторы. Из негосударственных — церковь. Остальные институты маловажны и маловлиятельны, а значит, не пользуются и доверием граждан».

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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