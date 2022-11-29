. Виды отделки фасада: сайдинг, облицовочный кирпич, фасадная плитка и другие

Вадим Карасев

Помимо эстетической составляющей, отделка фасада выполняет еще и ряд практических функций, как защита от агрессивного влияния внешних факторов, утепление и шумоизоляция, маскировка инженерных коммуникаций, маскировка неровностей и других дефектов, облегчение ухода за фасадом и пр. Современный рынок предлагает ассортимент отделочных материалов разной ценовой категории и разных эксплуатационных свойств и среди самых востребованных вариантов:

сайдинг;

штукатурка;

облицовочный кирпич;

фасадная плитка;

фасадные панели.

Сайдинг

Сайдинг представляет собой специальные облицовочные панели, скрепляемые друг с другом и монтируемые на стену различными способами. Изделия стойки к коррозии и оснащены перфорированными, вентиляционными отверстиями, благодаря чему могут применяться для любых фасадов.

Наиболее популярные виды сайдинга – металлический и виниловый. Металлический сайдинг – качественный, долговечный материал с высокими эксплуатационными характеристиками и достаточно высокой стоимостью. Виниловый – дешевле, но менее прочен и часто выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Штукатурка

Штукатурка – один из самых востребованных вариантов для отделки фасада. Это достаточно недорогой, практичный материал с широким выбор фактур и оттенков. Штукатурный слой защищает фасад от внешнего агрессивного воздействия и повышает качество тепло- и звукоизоляции. При этом штукатурка достаточно чувствительна к перепаду температур и при частом замораживании и оттаивании постепенно начинает разрушаться. Также не рекомендуется использовать штукатурку вблизи оживленных автомобильных дорог из-за неизбежного загрязнения пылью и довольно сложной уборки.

Облицовочный кирпич

Классический вариант отделки, обладающий не только высокими декоративными свойствами, но и отличными эксплуатационными характеристиками: морозостойкость, влагостойкость, механическая прочность, долговечность, возможность применения для вентилируемых фасадов и пр. При выборе необходимо отдать предпочтение продукции проверенных производителей, как облицовочный кирпич компании «Керма». Это гарантирует высокое качество материала и его соответствие заявленным характеристикам.

Единственный недостаток облицовки из кирпича – достаточно высокая стоимость.

Фасадная плитка

Материал с имитацией настоящего кирпича, но в отличие от него плитка обладает меньшей толщиной и более низкой стоимостью. Она крепится при помощи клея непосредственно на фасад и внешне практически неотличима от кладки, но при этом обеспечивает более низкие изоляционные характеристики.

Фасадные панели

Гибкие ПВХ материалы, характеризующиеся невысокой стоимостью, простым обслуживанием и высокими декоративными свойствами благодаря имитации натуральных материалов. Изделия легко монтируются на фасад и достаточно хорошо защищают основание от агрессивного внешнего влияния. Среди недостатков – малая механическая прочность. Панели легко пробить при ударе.



