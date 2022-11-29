. Вирус свалил Аллу Довлатову, и она оказалась в больнице
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Вирус свалил Аллу Довлатову, и она оказалась в больнице

Вирус свалил Аллу Довлатову, и она оказалась в больнице
Актриса и ведущая Алла Довлатова угодила под капельницу. Артистка пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснилось, еще в пятницу ведущая заболела и уже пять дней не может встать на ноги. По её словам, врачи не обнаружили при обследовании очевидных признаков ковида или гриппа. Тем не менее, артистка жалуется на сильную слабость и мучительные приступы кашля. Накануне Довлатова отменила эфир со своим участием и принесла извинения поклонникам. На связь она вышла из больницы, где проводили процедуры с капельницами. Врачи не видят необходимости держать радиозвезду под круглосуточным присмотром, поэтому после лечения лекарственными растворами отправили её домой.
«Лечусь уже пятый день. Не грипп, не ковид, но вирус очень противный! Лечусь всеми средствами. В том числе и капельницы», — делится Довлатова новостями о своем состоянии. Она добавила, что рассчитывает уже скоро вернуться к работе в студии. Однако пока что она получила рекомендации оставаться дома и восстанавливать иммунитет всеми возможными способами. Напомним, что около двух недель назад Довлатова перенесла операцию. Она легла под нож хирурга ради омоложения. Знаменитость сначала сделала подтяжку лба, а затем блефаропластику. Восстановление после хирургического вмешательства шло хорошо до тех пор, пока Алла не «подцепила» вирус.
# Шоу-бизнес Довлатова Алла
По материалам: z-aya

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