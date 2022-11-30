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13 небезызвестных блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей

13 небезызвестных блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей

Представьте, что вы повар и совсем недавно изобрели вкуснейшее новое блюдо. Теперь перед вами стоит ещё одна задача — назвать его. Основная сложность заключается в том, что название должно не только отражать концепцию новой вкусности, но и быть запоминающимся. И как же этого добиться? Многие кулинары прибегают к беспроигрышной хитрости и называют блюда в честь знаменитостей, королевских особ и художников. Некоторые не стесняются и присваивают кулинарным шедеврам свои собственные имена. Зачем стесняться?

Предлагаем вам ненадолго окунуться в мир кулинарии и узнать, чьи же имена унаследовали блюда, которые наверняка пробовали многие из вас.

Франц Захер — Торт «Захер»

Dencey / kica_kiev

Торт унаследовал имя своего создателя — Франца Захера. Существует легенда, что рецепт безупречного шоколадного торта кондитер придумал, когда ему было всего 16 лет. Однажды принц Венцель фон Меттерних поручил юному Захеру подать к столу какой-нибудь необычный торт. Франц использовал все свои умения и фантазию, чтобы создать новый рецепт. Эксперимент получился настолько удачным, что десерт стал популярен во многим странах мира и остаётся таковым по сей день.

Люсьен Оливье — Салат «Оливье»

Apr1 / foodpp64

Салат оливье бы придуман в 1860 году основателем московского ресторана «Эрмитаж» — французским поваром русского происхождения Люсьеном Оливье. Истинный рецепт салата по-прежнему остаётся тайной, несмотря на то, что основные ингредиенты были известны. Это стало поводом для появления множества легенд, связанных с самим блюдом и его создателем.

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая — Пирог «Шарлотка»

Thomas Gainsborough / sweet_life_katrin

Королеве Шарлотте принадлежит рецепт сладкого десерта из яблок, запечённых в тесте. Десерт получил популярность во многих странах мира.

Витторе Карпаччо — Мясное блюдо «Карпаччо»

The Norton Simon Museum / olivie_restaurant

Впервые карпаччо было приготовлено в середине прошлого столетия. Это блюдо, состоящее из тонких ломтиков говядины, томатов и пармезана. Итальянский ресторатор назвал его в честь знаменитого художника Эпохи Возрождения Витторе Карпаччо, в картинах которого преобладали преимущественно красные оттенки.

Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич — Закуска «Сэндвич»

Thomas Gainsborough / pizza.smile.1

Монтегю очень любил поесть и бридж. Больше всего на свете он обожал хлеб с ростбифом. Однажды во время очередной игры, он приказал повару положить мясо между двумя ломтиками хлеба. По мнению графа, такой подход позволил бы не пачкать руки и соответственно карты. Считается, что произошло это приблизительно в 1762 году.

Балерина Анна Павлова — Десерт «Павлова»

Фишер К.А. / artmasterskaya

Яркий и нежный десерт получил своё имя в честь легендарной балерины Анны Павловой. Его придумал шеф-повар Альберт Сакс. Однажды он увидел выступление балерины и так сильно впечатлился, что решил в каком-то смысле увековечить её красоту при помощи кулинарии.

Маргарита Савойская — Пицца «Маргарита»

Frans Pourbus / prova_pizza

Существует легенда, согласно которой Маргарита Савойская, находясь в своей летней резиденции неподалёку от Неаполя, пожелала попробовать настоящей неаполитанской пиццы (в те времена это считалось блюдом бедняков). Владелец пиццерии Рафаэло Еспозито преподнёс королеве две традиционные пиццы и одну авторскую. Именно авторский вариант пришёлся Маргарите больше всего по душе. Пицца была выполнена в цветах национального флага Италии. В её состав входили красные томаты, моцарелла и базилик. Впоследствии Еспозито назвал свою пиццу — «Маргарита», в честь королевы.

Поэт Фридрих Шиллер — Десерт «Локоны Шиллера»

Anton Graff / bouchee_cake

Кто бы мог подумать, что всем знакомые трубочки из слоённого теста с кремом названы в честь поэта Фридриха Шиллера. Творец был известен не только своими поэмами, но и безупречными крупными локонами. Они так вдохновили немецких кулинаров, что те не смогли удержаться, чтобы не придумать блюдо, которое было бы на них похоже.

Граф Александр Григорьевич Строганов — Блюдо «Бефстроганов»

Пётр Фёдорович Соколов / meat_in_house

Блюдо названо в честь графа Александра Григорьевича Строганова. Его придумал один из поваров графа, который удачно объединил французскую и русскую кухни, в результате чего на свет родился один из вкуснейших кулинарных шедевров.

Ресторатор Цезарь Кардини — Салат «Цезарь»

San Diego History Centr / lets_c.o.o.k_

Некоторые ошибочно полагают, что популярный салат из зелени и гренок назван в честь древнеримского правителя Юлия Цезаря. На самом деле блюдо унаследовало имя своего создателя — мексиканского ресторатора Цезаря Кардини. Он придумал его в Тихуане в 1924 году.

Пал III Антал Эстерхази, князь Галантский — Торт «Эстерхази»

Jozsef Borsos / desertomaniya

Мир обязан появлению этого десерта кондитерам из Будапешта, которые таким образом выразили своё уважение принцу Палу III Антону Эстерхази де Галанту — венгерскому князю и дипломату.

Граф Гурьев Дмитрий Александрович — Каша «Гурьевская»

Janos Rombauer / dobryanka_russia

Существует две основные версии происхождения Гурьевской каши. Согласно первой, её придумал крепостной повар Захар Кузьмин, которого впоследствии выкупил граф и сделал штатным поваром собственного двора. Согласно второй, рецепт восхитительной каши Гурьев придумал самостоятельно в честь победы над Наполеоном.

Австралийская певица Нелли Мелба — Десерт «Персик Мельба»

Library of Congress / danilova_food

Французский кулинар Огюст Эскофье изобрёл удивительный десерт, состоящий из персика, мороженого и малинового пюре в честь знаменитой оперной дивы Нелли Мельбы. Кулинарный шедевр считается одним из самых популярных в мире.

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По материалам: twizz

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